Atlético vira o jogo contra o Bragantino fora de casa e entra no G6 do Brasileirão

O Atlético continua sua boa fase contra o Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira (11), a equipe comandada por Gabriel Milito venceu o Massa Bruta por 2 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em um confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Zaracho e Paulinho. Com esse resultado, o Alvinegro chegou a 13 pontos e subiu da 10ª para a 6ª posição na tabela.

Foto: Atlético/Pedro Souza

O próximo jogo do Galo será na segunda-feira (17). Às 21h30 (horário de Brasília), o time mineiro enfrentará o Palmeiras na Arena MRV, em Belo Horizonte. Existe a possibilidade de antecipação para as 20h30, após solicitação da direção alvinegra.

O primeiro tempo no Nabi Abi Chedid foi bastante emocionante, com ambas as equipes criando boas oportunidades antes do primeiro gol. Os goleiros Everson e Cleiton tiveram bastante trabalho.

Aos 24 minutos, o primeiro gol saiu. Lucas Evangelista acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro atleticano, abrindo o placar para os donos da casa.

No final da primeira etapa, o Atlético conseguiu empatar. Aos 41 minutos, Zaracho marcou após uma falha de Matheus Fernandes, aproveitando o rebote e chutando rasteiro para o gol.

Dois minutos depois, Paulinho virou o jogo. Em um contra-ataque rápido, Igor Gomes lançou o camisa 10, que finalizou com sucesso, marcando seu décimo gol na temporada.

O segundo tempo continuou movimentado, com as duas equipes buscando o gol. O Bragantino teve mais chances, mas também sofreu com os contra-ataques dos visitantes.

Aos 21 minutos, o Bragantino marcou com Cadu, mas o gol foi anulado por toque de mão na origem do lance. Antes disso, Paulinho teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro, mas perdeu o controle da bola.

Zaracho deixou o campo nos primeiros minutos do segundo tempo devido a uma torção no tornozelo, enquanto o zagueiro Rômulo também precisou ser substituído por câimbras.

Everson e Mauricio Lemos receberam cartões amarelos e serão desfalques para o próximo jogo contra o Palmeiras.

Aos 44 minutos, o atacante Eduardo Sasha, que já jogou pelo Atlético, foi expulso por reclamação.

E aos 54 minutos, Battaglia recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso, se tornando o terceiro jogador suspenso para o próximo confronto contra o Alviverde Paulista.

Red Bull Bragantino 1 x 2 Atlético

Bragantino

Cleiton; Jadsom (Nathan Mendes), Eduardo, Luan Cândido (Gustavinho) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Eduardo Sasha), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho (Vinicinho), Thiago Borbas e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha

Atlético

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Rômulo (Mauricio Lemos); Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho (Igor Rabello), Igor Gomes; Gustavo Scarpa; Alisson (Pedrinho), Cadu (Palacios) e Paulinho Técnico: Gabriel Milito

Gols: Lucas Evangelista, aos 24 minutos do primeiro tempo, para o Bragantino; Matías Zaracho, aos 41, e Paulinho, aos 43, para o Atlético.

Cartões amarelos: Thiago Borbas, Juninho Capixaba e Lucas Evangelista, Nathan Mendes (BRA); Rodrigo Battaglia, Lemos, Bruno Fuchs, Everson, Renzo Saravia (CAM)

Cartões vermelhos: Eduardo Sasha (BRA); Battaglia (Atlético)

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 11 de junho de 2024 (terça-feira)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Horário: 21h30 (de Brasília)

Público: 4.617

Renda: R$ 180.720,00

Da Redação com Itatiaia