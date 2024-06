Cruzeiro vence o Cuiabá e entra no G6 do Campeonato Brasileiro

Com uma atuação destacada de Matheus Pereira, que balançou as redes e proporcionou uma assistência, o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), no Mineirão. Rafa Silva e Clayson também deixaram sua marca, em um jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Cruzeiro/Gustavo Aleixo

O triunfo coloca o Cruzeiro na 6ª posição da tabela, somando agora 13 pontos entrando para o G6, tirando o Atlético da posição. Enquanto isso, o Cuiabá está em 19º, com apenas quatro pontos.

O próximo desafio do Cruzeiro será no domingo (16), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Vasco. O jogo acontecerá em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 9ª rodada do Brasileirão. Já o Cuiabá enfrentará o Fortaleza, também no domingo e no mesmo horário, em partida válida pelo Brasileirão, atuando em casa.

O empresário de Matheus Pereira, Eduardo Maluf, esteve presente no Mineirão para acompanhar a partida entre Cruzeiro e Cuiabá. Em uma breve conversa com a reportagem, Maluf demonstrou otimismo em relação a um acordo. "Está tudo tranquilo. Vamos aguardar um pouco. Vai dar certo, vai dar certo", afirmou o empresário.

O jogo começou com pouca intensidade no Mineirão, e o Cruzeiro levou algum tempo para se encontrar. O time celeste dominava as ações, porém desperdiçava diversas oportunidades ofensivas, principalmente nos cruzamentos pelas laterais.

Enquanto o Cruzeiro pressionava, o Cuiabá buscava os contra-ataques e se defendia bem. O time visitante não hesitava em jogar na expectativa de encontrar espaços na defesa adversária.

Aos 27 minutos, Barreal obrigou Walter a fazer uma defesa crucial. Foi a primeira grande chance do Cruzeiro, que estava dando brechas para o adversário. O Cuiabá teve duas oportunidades claras de gol, a melhor delas com Clayson, que chutou por cima do gol de Anderson quando estava sozinho.

O primeiro tempo estava chegando ao fim quando William fez um cruzamento perfeito para a cabeça de Matheus Pereira, que não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar no Mineirão.

No segundo tempo, o jogo ganhou emoção. Mais dois gols foram marcados, um para cada lado, garantindo a vitória do Cruzeiro.

O atacante paraguaio Pitta empatou o jogo para o Cuiabá, convertendo um pênalti.

Zé Ivaldo cometeu falta em Clayson dentro da área, resultando em um pênalti claro.

Apesar do susto, o Cuiabá não teve tempo para comemorar. Três minutos depois, Rafa Silva desempatou o jogo após uma jogada de Matheus Pereira.

Apesar de não mostrar muita agressividade, o Cruzeiro continuou pressionando. Duas vezes a bola bateu na trave: primeiro com William, aos 41 minutos, e depois com Matheus Pereira, que acertou o travessão após um chute aos 46 minutos.

O Cuiabá pressionou nos minutos finais, mas o Cruzeiro conseguiu segurar a vantagem e sair vitorioso.

Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro no último lance do primeiro tempo, cabeceando a bola para o fundo das redes após um cruzamento preciso de William.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Zé Ivaldo cometeu falta em Clayson dentro da área, resultando em um pênalti.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o paraguaio Isidoro Pitta empatou o jogo, convertendo o pênalti para o Cuiabá.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Rafa Silva marcou o segundo gol do Cruzeiro após uma assistência de Matheus Pereira.

Aos 41 minutos do segundo tempo, William quase marcou após uma boa jogada pela direita, mas a bola acabou batendo na trave.

Aos 50 minutos, Anderson fez uma boa defesa após uma cobrança de escanteio. O árbitro assinalou falta do goleiro celeste após o lance.

CRUZEIRO 2 x 1 CUIABÁ

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva (Vitinho), Álvaro Barreal (Japa) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Robert) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Cuiabá

Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Lucho Giménez), Max (Guilherme Madruga); Jonathan Cafu, Pitta e Clayson (Andre Luis). Técnico: Petit

Motivo: 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 13 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Público: 26.595 presentes

Renda: R$ 776.196,00

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Souza e Silva (CE)

Árbitro de vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Gols: Matheus Pereira (aos 45' 1T), Pitta (aos 18' 2T), Rafa Silva (21' 2T)

Cartões amarelos: Ramon e Marllon (CUI); Rafa Silva, Anderson e Matheus Pereira (CRU)

Da Redação com Itatiaia