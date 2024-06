Democrata busca classificação em jogo decisivo contra o Tupi pelo Módulo II

O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora recebe neste sábado (15), às 15h30, um confronto decisivo para o futuro do Democrata no Campeonato Mineiro - Módulo II 2024. A equipe de Sete Lagoas, atual líder do Grupo A, enfrenta o Tupi, quarto colocado, em busca de consolidar a liderança na tabela e dar um passo gigante rumo à classificação para a próxima fase.

Foto: Reprodução

No primeiro turno da competição, o Democrata impôs uma goleada de 4 a 0 sobre o Tupi, em Sete Lagoas. No entanto, o histórico do confronto entre as duas equipes é equilibrado, com 17 vitórias para o Tupi, 16 para o Democrata-SL e 16 empates em um total de 49 jogos.

A partida promete ser emocionante e disputada, com chances para os dois lados. O Democrata busca manter a pegada forte e a qualidade técnica que o colocaram na liderança do grupo, enquanto o Tupi busca se redimir da derrota no turno e reverter sua situação na tabela. O encontro definirá os rumos das equipes na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro - Módulo II 2024.

Para quem não quiser perder nenhum lance desse grande duelo, a partida será transmitida ao vivo pela TV Gerais, rádios Eldorado, Musirama e WebNovidade.

Detalhes da Partida:

Data: 15 de junho de 2024

15 de junho de 2024 Horário: 15h30

15h30 Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Juiz de Fora

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Juiz de Fora Transmissão: TV Gerais, rádios Eldorado, Musirama e WebNovidade

Djhéssica Monteiro