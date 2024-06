Democrata-SL empata com o Tupy fora de casa e segue líder no Módulo 2 do Mineiro

Em um jogo disputado em Juiz de Fora, Tupi e Democrata-SL empataram em 1 a 1 pela penúltima rodada da primeira fase do Módulo 2 do Mineiro. Gean Carlo abriu o placar para o Galo Carijó, enquanto Thomasel igualou para o time de Sete Lagoas. Esse resultado mantém o Democrata-SL na liderança do Grupo A, enquanto o Tupi ocupa a quarta posição.

Foto: Reprodução Internet

O primeiro tempo foi bastante disputado, com ambas as equipes brigando pelo controle do meio de campo. Aos 24 minutos, o Democrata ameaçou com uma falta ensaiada que quase resultou em gol, mas França acertou a trave direita de Ésio. Aos 41 minutos, Ruan Pablo recebeu na esquerda, invadiu a área e obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa.

Apesar das chances do Democrata na primeira etapa, foi o Tupi quem conseguiu marcar primeiro, aos 44 minutos. Gean Carlo aproveitou o rebote após cabeceio e chutou com força para balançar as redes.

No segundo tempo, o Democrata-SL voltou com mais intensidade e empatou cedo. Aos três minutos, Thomasel completou cruzamento de carrinho e deixou tudo igual. O jogo continuou acirrado, mas nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente.

Com o empate, o Democrata-SL alcançou 12 pontos e garantiu a liderança do Grupo A, pelo menos temporariamente. Porém, pode ser ultrapassado pelo vencedor do confronto entre Betim e Aymorés, que se enfrentam no domingo às 10h. O Tupi, por sua vez, está na quarta colocação com 10 pontos, mas pode ser superado pelo Nacional de Muriaé até o fim da rodada.

Ainda com chances de avançar para a próxima fase, o Tupi viajará para enfrentar o Betim no próximo sábado às 15h. Enquanto isso, o Democrata-SL receberá o Valeriodoce, no mesmo dia e horário.

Da Redação com GE