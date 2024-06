Acontece nesta quarta a edição de outono da 'Pedalada Pra Serra'; participe

A tradicional 'Pedalada Pra Serra' está de volta em sua edição de outono, com união e celebração da vida. Nesta quarta-feira (19), a partir das 19h, ciclistas de todos os níveis se reunirão na Praça Tiradentes, para um percurso que os levará até o alto da Serra Santa Helena.

Foto: Divulgação

Mais que um simples passeio de bike, a 'Pedalada Pra Serra' é um movimento que nasceu em 2011, nas comemorações do Dia Mundial Sem Carros. Desde então, o evento se consolidou como uma das mais queridas tradições da cidade, reunindo pessoas de todas as idades e origens em torno de um objetivo comum: celebrar a vida, a saúde e o meio ambiente.

Neste ano, com ênfase na segurança nas vias exclusivas, ciclofaixas e ciclovias da cidade, o evento busca conscientizar os ciclistas sobre a importância de utilizar esses espaços com responsabilidade e respeito. O objetivo é criar um ambiente seguro e agradável para todos os que pedalam pelas ruas de Sete Lagoas.

O percurso da Pedalada Pra Serra 2024 terá aproximadamente 7,5 km, com uma elevação de 1040 metros. A rota passará por alguns dos pontos mais belos da cidade, como a Lagoa Paulino, a Praça do CAT, a Cachoeira da Prata e o Alto da Serra. Confira a rota abaixo:

Saída da Praça Tiradentes / Monsenhor Messias / Contornando a Lagoa Paulino (Av. Cel Altino França e Av. Getúlio Vargas) / Praça do CAT / subindo a Benedito Valadares até a Cachoeira da Prata / Jovelino Lanza / Praça São Pedro / Renê Guimarães / Ovidio Joaquim de Souza (esquina com Perimetral) / Perimetral (Prefeito Alberto Moura) / subindo a Horácio Índio do Brasil até / alto da Serra.

*Os locais em destaque serão pontos de parada para reunir a turma!

Para garantir a segurança de todos os participantes, a organização da Pedalada Pra Serra 2024 pede a atenção para alguns pontos importantes:

Use equipamentos de segurança: capacete, luvas e luzes são essenciais para garantir sua segurança durante o pedal.

capacete, luvas e luzes são essenciais para garantir sua segurança durante o pedal. Leve agasalho: as temperaturas na Serra podem ser baixas, principalmente à noite.

as temperaturas na Serra podem ser baixas, principalmente à noite. Respeite a sinalização: siga as regras de trânsito e dê preferência aos pedestres.

siga as regras de trânsito e dê preferência aos pedestres. Leve sua água: não haverá distribuição de água ao longo do percurso.

não haverá distribuição de água ao longo do percurso. Suba a serra no seu ritmo: não se esforce demais e faça pausas para descansar quando necessário.

não se esforce demais e faça pausas para descansar quando necessário. Descida com atenção: tenha cuidado ao descer a serra e mantenha a velocidade controlada.

A Pedalada Pra Serra 2024 é um evento gratuito e aberto a todos. Basta levar sua bike, disposição e vontade de se divertir!

Mais informações: @debikeflui

Djhéssica Monteiro