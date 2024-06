Democrata busca 'caminho da vitória' contra Portuguesa-RJ nesta quarta

A quarta-feira (19), promete ser eletrizante na Arena do Jacaré! Democrata SL e Portuguesa-RJ se preparam para um duelo épico na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, em busca da glória e da tão sonhada ascensão na tabela.

Foto: Julie Campelo

O Democrata, embalado pela garra dos guerreiros mineiros, luta por sua terceira vitória na competição. O objetivo é claro: conquistar os três pontos e se aproximar do G-4 do grupo, abrindo caminho para a zona de classificação. Atualmente na sexta posição, com nove pontos, a equipe precisa superar o Serra-ES, quarto colocado com 11 pontos, para garantir sua vaga na elite do grupo.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ se apresenta como um adversário implacável. Os cariocas, com 14 pontos na terceira colocação, sonham em alcançar o líder Itabuna-BA, que ostenta 19 pontos e a liderança do grupo A6. Uma vitória na Arena do Jacaré pode impulsionar a Portuguesa ainda mais na tabela, aproximando-a do topo e abrindo portas para grandes conquistas.

A partida promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória com unhas e dentes. O Democrata, com o apoio da torcida apaixonada, terá a vantagem de jogar em casa. Já a Portuguesa, conhecida por sua raça e determinação, buscará surpreender os mineiros e conquistar um resultado positivo longe de seus domínios.

Para quem deseja vibrar de perto, os ingressos estão à venda! Garanta seu lugar na Arena do Jacaré e faça parte dessa festa inesquecível.

Valores:

Arquibancada Descoberta:

Meia entrada: R$ 5,00 Inteira: R$ 10,00

Arquibancada Coberta:

Meia entrada: R$ 20,00 Inteira: R$ 40,00



Pontos de venda:

Arena do Jacaré

Carnes & Afins

Casa Progresso

ACI Sete Lagoas

Mobiliadora São José

Padaria Lanza

Padaria Morro Vermelho

Padaria e Pizzaria 24h

Venda online:

Chegue cedo e aproveite a programação:

17h30: Abertura dos portões e DJ

Abertura dos portões e DJ 18h30: Show com Samuel Moreira

Show com Samuel Moreira 19h30: Democrata x Portuguesa-RJ

Djhéssica Monteiro