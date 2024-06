6X0: Cruzeiro atropela Corinthians pelo Brasileirão Sub-20 em Sete Lagoas

Em um baile celeste na Arena do Jacaré, o Cruzeiro dominou o Corinthians da primeira à última bola, na tarde desta terça-feira (18), pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20. Com um futebol avassalador no segundo tempo, a Raposa goleou o Timão por 6 a 0, construindo a maior goleada do campeonato até aqui, e assumindo a vice-liderança da competição.

Foto: Doug Patrício e Gustavo Rabelo / BH foto

O jovem atacante Kaíque Kenji foi o grande maestro da noite. Inspirado, ele anotou um hat-trick, marcando aos 4', 43' e 46' do segundo tempo. Ruan Índio (19'), Rhuan Gabriel (28') e William (contra, 10') completaram o placar elástico para a Raposa.

O Cruzeiro já mostrou sua superioridade desde os primeiros minutos. Com um toque de bola preciso e jogadas velozes, a Raposa pressionou o Corinthians e criou diversas chances de gol. O Timão, por sua vez, pouco ameaçou e viu sua defesa ser vazada repetidamente.

Com a vitória, o Cruzeiro pula para a vice-liderança do Brasileirão Sub-20, com 18 pontos conquistados. Já o Corinthians amarga a 17ª posição, com apenas 8 pontos, e se distancia ainda mais da zona de classificação para o mata-mata.

Próximos jogos:

Na terça-feira (25), às 16h30, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG no Sesc Venda Nova para um clássico emocionante. Já na quinta (27), às 16h, o Corinthians enfrenta o São Paulo no Canindé.

Djhéssica Monteiro