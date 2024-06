Roda de capoeira agita pracinha do Canaan nesta quarta (19)

A International Capoeira School promove nesta quarta-feira (19) uma roda de capoeira aberta ao público na Pracinha do Canaan (Praça Martiniano de Carvalho), a partir das 19h. O evento, que visa celebrar a cultura afro-brasileira e promover a integração da comunidade, contará com a participação de capoeiristas de todas as idades.

Foto: Alan Junio

De acordo com o Contra Mestre Cascavel, idealizador da iniciativa, a escolha da Pracinha do Canaan como local da roda tem um significado especial. "Recentemente, a praça passou por uma reforma e ficou muito bonita. Queremos aproveitar esse espaço revitalizado para levar a capoeira para mais perto da comunidade e mostrar a beleza dessa arte", ressalta.

A roda de capoeira é uma oportunidade para quem nunca teve contato com a capoeira conhecer essa manifestação cultural de perto. "É um momento para se divertir, aprender e apreciar a música, os movimentos e a ginga dos capoeiristas", convida Cascavel.

Contra Mestre Cascavel — Foto: Alan Junio

Para quem deseja se aprofundar na capoeira, a International Capoeira School oferece aulas em diferentes horários e locais:

Segunda e quarta-feira: 19h30 às 20h30 - Rua Antero Lanza, Bairro Dante Lanza

19h30 às 20h30 - Rua Antero Lanza, Bairro Dante Lanza Terça e quinta-feira: Rua Hugo Guimarães, 97, Bairro Verde Vale

I nfantil: 18h30 às 19h30 Adultos: 19h30 às 20h30

Rua Hugo Guimarães, 97, Bairro Verde Vale

Mais informações:

Telefone: (31) 98427-6956

Instagram: @internationalcapoeiraschool

Djhéssica Monteiro