Cruzeiro tem 98,4% de chances de subir para a Série A do Brasileiro

Com 37 pontos conquistados até a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro vai se consolidando cada vez mais como a principal equipe do torneio nacional. Principal objetivo do clube, o acesso para a Primeira Divisão está cada vez mais próximo, mesmo ainda no primeiro turno da competição.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Raposa tem 98,4% de chances de ficar entre os quatro primeiros colocados no fim da temporada.

Quinto colocado neste momento, o Criciúma tem 23 pontos. Caso vença o Ituano nesta terça-feira (5), o Cruzeiro já abre 17 pontos de vantagem para o Tigre, que é o primeiro time fora da zona de acesso para a Série A.

Além de construir uma 'gordura' significativa para as equipes que não estão no G-4, o time celeste vai construindo uma distância importante para o vice-líder. Após o empate atuando dentro de casa com o Sport, o Vasco chegou aos 31 pontos. O possível triunfo no interior paulista levaria a Raposa aos 40.

A vantagem sobre os cruzmaltinos também se reflete nos números divulgados pela UFMG. As chances do título da Raposa já estão em 76,8% neste momento.

Com Itatiaia