América: Vagner Mancini projeta jogo contra o Internacional e prováveis desfalques e retornos no time

Apesar da importante vitória do América sobre o Goiás, que tirou o time da zona de rebaixamento, a partida desse domingo (3) também trouxe preocupações ao técnico Vagner Mancini. Wellington Paulista e Everaldo deixaram o gramado sentindo lesões e são preocupações para a sequência de jogos.

Foto: Reprodução/Internet

Além dos dois, Henrique Almeida e Éder receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques certos para a partida contra o Internacional, na próxima segunda-feira (11), às 20h, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Isso faz parte do campeonato. Não podemos ficar reclamando de lesões ou cartões. As outras equipes também sofrem a mesma coisa. Temos que administrar da melhor maneira possível. Hoje, a gente faz isso no América. A gente consegue acelerar quando temos que acelerar e tomar cuidado quando vemos grande risco", disse o técnico" Vagner Mancini.

Além dos quatro casos já citados, outros jogadores preocupam para a próxima partida. Danilo Avelar sentiu lesão muscular leve contra o Botafogo e pode reaparecer entre os relacionados dependendo das avaliações ao longo de toda a semana. Aloísio também está entregue ao departamento médico e deve ser ausência.

Ausência na vitória sobre o Goiás por conta de suspensão, Patric volta a ficar à disposição e disputa com Cáceres o posto de titular. Outra dúvida fica na meta do Coelho. Se recuperando de uma amigdalite, Jailson deve ser relacionado novamente e trava duelo interno com Cavichioli.

"Já dá para ver que esta semana vai ser intensa. Temos lesões, suspensões e alguns atletas retornando. Espero que, com essa semana cheia de oito dia, a gente tenha condição de colocá-los para jogar já na segunda-feira", finalizou.

Outra peça importante do elenco, Paulinho Bóia ainda não teve seu vínculo renovado com o América e não pode ser utilizado até que a questão se resolva. A diretoria do América já disse que pretende ficar com o atleta.

Com Itatiaia