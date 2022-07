Jogo contra Emelec: Atlético nunca perdeu em casa no mata-mata da Libertadores

Além do torcedor na arquibancada do Mineirão, o retrospecto também joga a favor do Atlético na partida contra o Emelec, nesta terça-feira (5), às 19h15. Com o empate conquistado no primeiro jogo, no Equador, o time alvinegro só será eliminado no tempo normal em caso de derrota, o que nunca aconteceu em toda a história do clube em mata-mata da competição internacional.

Foto: Reprodução/Internet

Ao todo, já foram 16 duelos como mandante nas partidas decisivas no torneio. Apesar de eliminações, o Galo venceu oito partidas e empatou a outra metade atuando no Mineirão ou no Independência nesse cenário.

Levando em conta os 16 duelos em questão, o Atlético se classificou - considerando o título sobre o Olímpia - em 10 oportunidades. No outros confrontos, as vitórias e empates não foram suficientes para levar o alvinegro para a fase seguinte.

Em 2000, após passar pelo Athletico-PR nas oitavas, o 1 x 1 com o Corinthians não foi suficiente pode conta da derrota por 2 a 1 atuando na capital paulista na semana seguinte. Somente 13 anos depois o Galo voltou a disputar a Copa Libertadores. Na campanha histórica da conquista mais importante da história do clube, o time do técnico Cuca teve a melhor campanha da primeira fase e contou com o mando de campo para levantar a taça.

Naquela ocasião, o Atlético venceu São Paulo, Newell's Old Boys e empatou com o Tijuana no Independência antes de bater o Olímpia no Mineirão.

Após o título, o Galo foi eliminado duas vezes em sequência na Copa Libertadores. Em 2014, o empate em 1 a 1 com o Atlético Nacional decretou a eliminação após a derrota por 1 a 0 na Colômbia. No ano seguinte, o empate em 2 a 2 não ajudou muito o time de Levir Culpi, que foi eliminado ao perder para o Colorado por 3 a 1 no Beira-Rio.

Em 2016, com grande atuação de Lucas Pratto, o Atlético conseguiu vencer o Racing por 2 a 1 após a igualdade na Argentina e se classificou para as quartas de final. Diferentemente de 2013, o Tricolor conseguiu superar o alvinegro por 1 a 0 no Morumbi e contou com o gol fora de casa para ficar com a vaga nas semis mesmo com o trinfo alvinegro por 2 a 1 no Horto.

Considerado amplamente favorito no confronto, o Galo foi surpreendido fora de casa pelo Jorge Wilstermann e ficou apenas no 0 a 0 no Mineirão, sendo eliminado precocemente em 2017.

Dois anos depois, voltando a disputar a Libertadores após ausência em 2018, o Atlético teve que disputar as fases iniciais para chegar até chegar aos grupos. O alvinegro passou por Danubio (3 a 2 em Belo Horizonte) e Defensor (0 a 0 no Horto).

Mais recente na memória do torcedor, o Atlético decidiu todas as classificações de 2021 também em casa. Passando por Boca Juniors nos pênaltis e River Plate após atuação marcante, o Galo foi eliminado mais uma vez por conta do gol qualificado. Após o 0 a 0 com o Palmeiras em São Paulo, o empate em 1 a 1 levou os paulistas para a decisão no Uruguai.

OUTRA ÉPOCA

O Atlético é semifinalista da Copa Libertadores de 1978. Nesta fase, o Galo foi derrotado pelo Boca Juniors por 2 a 1. No entanto, a competição internacional tinha um formato diferente naquela época.

Ao invés do mata-mata, como acontece atualmente, os finalistas do torneio eram decididos após uma fase de de grupos. Na ocasião, o Galo ficou em terceiro na chave, atrás do River Plate do do time Xeneize, que acabou sendo campeão naquele ano.

Com Itatiaia