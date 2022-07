Atlético vence Emelec e avança às quartas da Copa Libertadores

O Atlético é o primeiro time classificado às quartas de final da Copa Libertadores. Em jogo tenso na noite desta terça-feira, no Mineirão, o Galo lutou muito para quebrar a retranca do Emelec, do Equador, mas conseguiu o resultado necessário para a classificação. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Hulk, de pênalti, aos 33 minutos do segundo tempo.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Antes do gol sair no Mineirão, o Atlético criou diversas oportunidades. O nervosismo atrapalhou em alguns momentos, mas em momento algum o time deu chances para o Emelec aprontar no Gigante da Pampulha. E o lance do gol saiu em um cruzamento despretensioso de Eduardo Vargas. A bola bateu no braço de Guevara, dentro da área. Na cobrança, Hulk chutou forte e encerrou a sina de pênaltis perdidos no mata-mata da Libertadores.

Os dias e horários das quartas de final ainda não estão definidos. Porém, a Conmebol já divulgou que a partida de ida ocorrerá entre 2 e 4 de agosto e que a volta será disputada entre 9 e 11 do mesmo mês.

O adversário do Atlético ainda não está confirmado, mas a tendência é de um reencontro com o Palmeiras. No primeiro jogo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, o Alviverde venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação. O duelo de volta é nesta quarta-feira.

O foco do Galo agora muda para o Campeonato Brasileiro. Em terceiro na classificação, o Atlético tem confronto contra o São Paulo, sétimo, domingo, às 18h, no Mineirão.

Turco Mohamed escalou o Atlético com duas mudanças em relação ao primeiro jogo. Calebe e Vargas entraram nas vagas de Allan, suspenso, e Ademir, com COVID-19.

O Jogo

O primeiro tempo foi de domínio do Atlético. O Galo conseguiu evitar que o Emelec ficasse perto de sua área e criou situações de perigo jogando em velocidade e aproveitando do talento de seus jogadores de frente.

O Emelec não assustou, mas conseguiu se segurar bem na maior parte da etapa inicial. Quando conseguiu escapar com triangulações, o Galo levou perigo. Hulk e Junior Alonso obrigaram o goleiro a fazer boas defesas, enquanto Calebe e Arana finalizaram com perigo.

O Galo foi melhor no começo do primeiro tempo, mas caiu de rendimento na reta final e não levou tanto perigo, indo para o vestiário com o empate sem gols.

Para a etapa final, o Galo voltou com a mesma escalação, mas com uma formação diferente - já havia feito no fim da primeira etapa. Inicialmente, Calebe atuou centralizado, enquanto Vargas estava na direita e Rubens na esquerda. No segundo tempo, Rubens atuou mais recuado, Calebe pela direita e Vargas na esquerda.

E a mudança surtiu efeito. O Galo criou boas chances pelo lado direito do ataque. Calebe, em chute de longe, assustou. Pouco depois, cruzou na cabeça de Rubens, que testou com perigo. Na sequência, Hulk chutou e a bola passou perto.

Aos 15', Turco mexeu na equipe. Saíram Calebe e Rubens para as entradas de Sasha e Zaracho. O Atlético seguiu em cima, enquanto o Emelec baixou as linhas e ficou retrancado em busca de um contra-ataque.

A torcida do Galo passou a ficar impaciente com a demora do gol. Mas, numa roubada de bola de Nacho, Vargas recebeu, avançou e cruzou. A bola tocou no braço de Guevara, que estava aberto dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, Hulk quebrou a sina de penalidades perdidas no mata-mata da Libertadores, chutou forte no canto direito do goleiro Ortiz e explodiu o Mineirão: 1 a 0.

Depois do gol, o Atlético passou a prender a bola no ataque. O Galo até criou situações para ampliar, mas o mais importante era manter o Emelec longe do gol de Everson. No fim, muita festa da massa pelo resultado positivo e a classificação na Libertadores.

ATLÉTICO 1 X 0 EMELEC

Atlético

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Otávio, Calebe (Sasha, 15/2°T) e Nacho Fernández (Réver, 46/2°T); Vargas (Neto, 35/2°T), Rubens (Zaracho, 15/2°T) e Hulk

Técnico: Turco Mohamed

Emelec

Ortiz; Carabalí, Mejía, Guevara e Jackson Rodríguez (Gracia, 41/2°T); Arroyo, Sebastián Rodríguez e Caicedo (Leguizamón, 35/2°T); Pittón (Cevallos, 24/2°T), Zapata (Quiroga, 35/2°T) e Cabeza

Técnico: Ismael Rescalvo

Gol: Hulk (33/2°T)

Cartões amarelos: Arroyo (28/1°T); Caicedo (40/1°T); Nacho (45/1°T); Jackson Rodríguez (16/2°T); Nathan Silva (18/2°T); Everson (49/2°T)

Motivo: jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Estádio: Mineirão

Público: 56.421

Renda: R$ 3.291.413,50

Data e horário: terça-feira, 5 de julho, às 19h15

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Da Redação com Superesportes