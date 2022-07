Democrata SL vence Tupynambás e embola Hexagonal Final do Módulo 2 do Mineiro; veja a tabela de classificação

O Democrata SL embolou a briga pelo acesso no Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time de Sete Lagoas bateu o Tupynambás por 1 a 0 na noite desta quarta, na Arena do Jacaré, e se aproximou dos líderes da competição.

Foto: Eleven Sports/Vídeo

O time da casa foi melhor em campo e abriu vantagem logo no início. Matheus Lima invadiu a área pelo lado direito e bateu de esquerda para vencer Juliano, aos 18 do primeiro tempo.

O resultado leva o Demo aos sete pontos, na quarta posição. O Tupynambás e o Varginha são terceiro e quinto respectivamente, também com sete pontos. A diferença está no saldo de gols. O Betim tem 10 pontos e é líder, contra nove do Ipatinga, segundo colocado. O Boa é lanterna com dois.

No sábado, os Tupynambás e Democrata SL voltam a se enfrentar, desta vez, em Juiz de Fora, no Mário Helênio. A bola rola a partir das 16h.

Veja a tabela de classificação como ficou.

Da Redação com GE