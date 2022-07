Cruzeiro joga mal, perde para o Guarani, mas segue líder isolado na Série B

O Cruzeiro perdeu pela terceira vez na Série B. Na manhã deste sábado, a Raposa jogou mal e foi derrotada por 1 a 0 pelo Guarani, em duelo válido pela 17ª rodada da competição. O único gol da partida foi marcado por Mateus Ludke, logo aos 12 minutos do primeiro tempo, em descuido defensivo da equipe celeste.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

As maiores dificuldades do Cruzeiro, no entanto, foram ofensivas. O time celeste teve raras chances de gol (todas no primeiro tempo). Na etapa final, a Raposa praticamente não assustou o goleiro Kozlinski, a não ser em uma bola na trave de Vitor Leque nos minutos derradeiros. A ineficácia do ataque foi o principal problema no duelo deste sábado.

Apesar da derrota, o Cruzeiro segue isolado na liderança da Série B. O time celeste soma 39 pontos, oito a mais que o Vasco (o time carioca joga nesta tarde, contra o Criciúma, fora de casa). Já o Guarani chega aos 17 pontos, sobe uma posição, mas continua na zona de rebaixamento, agora em 18°.

O Cruzeiro volta a campo pela Série B no domingo (17), às 16h, contra o Novorizontino, no Mineirão. O foco celeste, no entanto, está na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, a Raposa recebe o Fluminense, às 21h, no Gigante da Pampulha, e tenta a reviravolta para seguir vivo no torneio. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 2 a 1.

Já o Guarani volta a campo no próximo sábado. O Bugre recebe o Bahia, às 18h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

O jogo

O técnico Paulo Pezzolano surpreendeu na escalação do Cruzeiro. O jovem Breno iniciou pela primeira vez uma partida como profissional. O atacante entrou no lugar de Luvannor, suspenso.

E logo nos primeiros minutos, Breno teve boa chance, mas parou em Kozlinski, um dos destaques da etapa inicial. Apesar do bom desempenho do goleiro do Guarani, o time celeste não fez um bom primeiro tempo. A equipe teve muitas dificuldades para criar chances de perigo e errou muitos passes, principalmente quando estava mais próximo da área adversária.

No começo, o Guarani teve mais liberdade e conseguiu aproveitar bem os espaços cedidos pelo time celeste. Aos 12', Giovanni Augusto recebeu na esquerda, driblou o marcador e cruzou. Mateus Ludke entrou em velocidade pelo outro lado e tocou de cabeça, sem chances para Rafael Cabral: 1 a 0.

O Cruzeiro passou a ter mais a bola, principalmente na segunda metade do primeiro tempo. As chances, no entanto, foram raras. Na melhor delas, Edu recebeu lançamento e chutou da entrada da área. Kozlinski defendeu com o pé.

Os dois times voltaram com as mesmas formações para a etapa final. O Guarani se fechou no começo, ficando com dez jogadores atrás da linha da bola (apenas Giovanni Augusto mais adiantado incomodando a defesa celeste). O Cruzeiro, por sua vez, tinha mais a bola e tentava chegar com lançamentos longos e jogadas em velocidade.

O segundo tempo começou movimentado, com boas chances para os dois times. O técnico Paulo Pezzolano, vendo as dificuldades da equipe para criar, fez três mudanças: entraram Geovane Jesus, Adriano e Filipe Machado nas vagas de Zé Ivaldo, Daniel Júnior e Willian Oliveira.

O Cruzeiro seguiu com a mesma dificuldade para se organizar ofensivamente. O time teve muitos escanteios, mas nenhum gerou chance de perigo. Pezzolano ainda colocou Vitor Leque em campo para forçar ainda mais a bola aérea na área do Guarani, mas a defesa do time da casa se mostrou soberana.

O Bugre teve grande chance de ampliar. Lucão do Breik acertou a trave após cobrança de escanteio. No rebote, a bola bateu no atacante e ia entrando, mas Rafael Cabral salvou o Cruzeiro.

O Cruzeiro seguiu lutando em busca do empate até o fim, mas faltou inspiração ao time celeste. A equipe ainda acertou o travessão em um dos últimos lances, em cabeceio de Vitor Leque. A reta final do jogo ainda teve tumulto entre jogadores das duas equipes, mas o resultado seguiu o mesmo até o último apito de Jean Pierre Gonçalves.

GUARANI 1 X 0 CRUZEIRO

Guarani

Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Derlan e Lucas Ramon; Leandro Vilela, Silas (Índio, 32/2°T) e Eduardo Person (Madison, 15/2°T); Giovanni Augusto (Lucão do Breik, 26/2°T), Yago (Lucas Venuto, 32/2°T) e Maxwell (Nicolas Careca, 26/2°T)

Técnico: Mozart Santos

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane Jesus, 15/2°T), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Rafael Santos, Willian Oliveira (Filipe Machado, 21/2°T), Neto Moura e Leonardo Pais; Daniel Júnior (Adriano, 15/2°T), Breno (Vitor Leque, 34/2°T) e Edu

Técnico: Paulo Pezzolano

Gol: Mateus Ludke (12/1°T)

Cartão amarelo: Lucão do Breik (52/2°T)



Motivo: 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 9 de julho de 2022, às 11h

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Público: 6.795 torcedores

Renda: R$ 257.600,00



Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa)

Da Redação com Superesportes