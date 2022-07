Democrata SL vence Tupynambás em Juiz de Fora e aproxima do G-2 do hexagonal final do Módulo 2 do Mineiro

O Democrata SL venceu o Tupynambás na tarde deste sábado e colou no G-2 do Hexagonal Final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. A equipe bateu o adversário por 1 a 0, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Foto: Assessoria P2

O gol da vitória saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Kekéu bateu cruzado e exigiu grande defesa de Juliano. Rodney aproveitou o rebote e colocou no fundo do barbante.

Com o resultado, o Jacaré chega aos 10 pontos e ocupa a terceira posição, atrás de Betim, que tem 11 e é o líder, e com a mesma pontuação do Ipatinga, que leva vantagem no saldo de gols. O Tupynambás tem sete, caiu para a quinta posição e se complica na briga pelo acesso.

Na próxima rodada, o Tupynambás vai até Varginha, onde encara o Boa Esporte, sexta-feira, às 19h30, no Melão. O Democrata SL recebe o Ipatinga na Arena do Jacaré, sábado, a partir das 15h30.

Da Redação com GE