Jogador do Galo Hulk recebe título de cidadão honorário de Minas

O jogador de futebol do Atlético Hulk ganhou, na noite dessa segunda-feira (11), o título de cidadão honorário de Minas Gerais. A honraria foi concedida em evento na Assembleia Legislativa do Estado (ALMG), proposta pelo deputado Ulysses Gomes (PT) e concedida pelo presidente da Casa, o atleticano Agostinho Patrus (PSD).

Foto: Pedro Souza / Atlético

"Eu posso garantir para todos os mineiros que vou dar sempre o meu melhor para honrar o Estado de Minas. Com certeza Minas está no meu coração hoje. Espero nunca desiludir vocês. Muito obrigado de todo o meu coração", discursou Hulk.

Esse é um título de honraria concedido a alguma pessoa de importância em certa localidade; ele torna a personalidade um "conterrâneo", da terra natal, mesmo que ela não tenha nascido lá.

"É com muita honra, com o coração cheio de felicidade e orgulho, que venho agradecer a iniciativa do deputado Ulysses Gomes, bem como a todos os deputados da Assembleia Legislativa pela grande homenagem para tornar-me oficialmente cidadão mineiro. Amo o Estado de Minas Gerias, amo a cultura, os costumes, a comida e principalmente as pessoas que receberam sempre a mim e minha família de forma tão calorosa.

Agradeço imensamente o respeito, cuidado e carinho, será sempre recíproco. Oxe, me respeita, que além de paraibano eu sou também Mineiro, UAI", escreveu Hulk em suas redes sociais.

O paraibano de 35 anos chegou ao Galo no início de 2021, após cerca de 17 anos atuando fora do Brasil — ele foi revelado pelo Vitória, da Bahia, em 2004, além de defender a seleção brasileira em jogos como os da Copa do Mundo de 2014, no país.

Com a camisa do time mineiro, são 99 jogos, com 59 gols marcados, 16 assistências e incríveis cinco títulos conquistados: dois Campeonatos Mineiros, Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Supercopa do Brasil.

Dia de Galo

O plenário da Assembleia estava repleto de crianças e deputados com a camisa do clube alvinegro, além da presença do mascote. No início da cerimônio, foi tocado o hino atleticano.

"É com imensa satisfação, não só como atleticano, mas sobretudo como cidadão mineiro, que fazemos neste momento, esta homenagem a um dos melhores atletas do nosso país. Givanildo é filho da Paraíba, nascido em Campina Grande, mas que temos a honra de receber, de braços abertos, como cidadão mineiro", disse o parlamentar petista.

"Hoje nós temos a satisfação de agraciar com o título de cidadão honorário de Minas Gerais alguém que, além de ser um grande expoente do futebol mundial, é também um exemplo de humildade e persistência. Hulk deixa a sua histórica Campina Grande e assim como milhares de brasileiros busca, ainda jovem, lutar, lutar e lutar para poder vencer, vencer e vencer", falou Agostinho Patrus em alusão ao hino do Galo.

Da redação com O Tempo