Cruzeiro é derrotado pelo Fluminense em casa e dá adeus à Copa do Brasil

O Cruzeiro lutou, mas ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (12), o time celeste foi goleado por 3 a 0 pelo Fluminense, no Mineirão, e deu adeus à competição mata-mata. John Arias e Germán Cano e Nathan marcaram os gols da partida já na etapa final.

foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro, principal objetivo da temporada. Neste domingo (17), também no Mineirão, o time celeste recebe o Novorizontino, que está na 8ª colocação da tabela. A partida pela 18ª rodada está marcada para as 16h.

O jogo

Com a vantagem do empate por ter vencido por 2 a 1 na ida, no Maracanã, o Fluminense adotou postura um pouco diferente em Belo Horizonte. O time de Fernando Diniz, sempre muito agressivo, deixou o Cruzeiro ter mais a bola e explorou os erros dos donos da casa.

Assim, aos 11', Matheus Martins infiltrou na área pelo lado direito do campo e finalizou. Rafael Cabral fez grande defesa. Essa foi a grande chance do Tricolor na primeira etapa. Depois disso, o Cruzeiro, que encontrava muitas dificuldades para construir, melhorou.

Aos 16', Edu recebeu na área, se antecipou ao zagueiro e finalizou, obrigando Fábio a fazer grande defesa. O auxiliar Alex Ang, no entanto, marcou posição de impedimento. Aos 24', o Cruzeiro teve sua melhor chance. Vitor Leque recebeu cruzamento na segunda trave e, na cara de Fábio, cabeceou sem força. Fábio, ainda assim, fez bonita defesa à queima roupa.

O jogo ganhou contornos de tensão na reta final do primeiro tempo. O árbitro Raphael Claus gerou ira nos cruzeirenses ao não marcar, aos 42', toque de mão do zagueiro Manoel no corte de um lance promissor. Por reclamação, o técnico Paulo Pezzolano acabou expulso. Aos 47', os jogadores voltaram a cobrir Claus por um suposto pênalti de Manoel em Luvannor.

O Fluminense intensificou a estratégia reativa na volta do intervalo. Bem diferente do que está acostumado a fazer, o Tricolor esperou o Cruzeiro em seu campo de defesa. E o Cruzeiro agrediu. Aos 15', Luvannor recebeu de Edu de frente para o gol e desperdiçou a chance. Após a finalização, o auxiliar assinalou impedimento.

Sem conseguir ser efetivo, o Cruzeiro passou a entregar os espaços aguardados pelo Fluminense. Aos 24', Arias tabelou com Cano e recebeu livre na área, de frente para Cabral. O colombiano só tocou na saída do goleiro para abrir o placar. 1 a 0. O Cruzeiro quase empatou aos 27', mas Waguininho desperdiçou mais uma chance clara.

Como esperado, o Cruzeiro partiu para o ataque em busca do empate. O Fluminense aproveitou. Cano - sempre ele -, aproveitou contra-ataque aos 39' e matou o jogo. 2 a 0. Nathan, que entrou no segundo tempo, ainda teve tempo para ampliar e dar números finais ao jogo: 3 a 0, aos 48'.

CRUZEIRO 0X3 FLUMINENSE



Cruzeiro

Rafael Cabral; Leo Pais (Rafa Silva), Oliveira, Eduardo Brock e Matheus Bidu; Willian Oliveira (Pedro Catro), Filipe Machado e Adriano (Rômulo); Vitor Leque (Waguininho), Luvannor e Edu (Daniel Jr). Técnico: Paulo Pezzolano.



Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e PH Ganso (Felipe Melo); Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Jhon Arias (aos 24'2°T), Germán Cano (aos 39'2°T) e Nathan (aos 48'2°T)

Cartões amarelos: Adriano, Filipe Machado e Rafa Silva (Cruzeiro); André e Manoel (Fluminense)

Cartão vermelho: Paulo Pezzolano (Cruzeiro)

Público: 58.844

Renda: R$ 2.674.320,00



Motivo: jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 12 de julho (terça-feira) de 2022, às 21h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Da Redação com Superesportes