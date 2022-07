Arena do Jacaré: Democrata pega o Ipatinga no sábado de olho no G-2 do Módulo II do Mineiro

De quase fora do páreo à favorito ao acesso! Essa é a realidade do Democrata de Sete Lagoas, que teve problemas na fase de classificação e quase ficou de fora do Hexagonal Final, sobretudo na última rodada da primeira fase, quando perdeu em casa para o Tupynambás de Juiz de Fora, por 3 x 0. O Jacaré só se manteve vivo no torneio, porque o Coimbra, rebaixado para a Série C Estadual, conseguiu uma vitória improvável em Juiz de Fora, de virada, e tirou a vaga do Tupi.

Foto: Reprodução Internet

Assim, no sufoco, o Democrata entrou para a fase derradeira do Módulo II. O torcedor seguia com um pé atrás e alguns sempre questionavam escolhas e decisões da comissão técnica e da diretoria. A situação ficou ainda pior quando o Jacaré foi derrotado em casa para o Betim, resultado que deixou o time de Sete Lagoas longe das primeiras colocações no Hexagonal.

Entre altos e baixos, o alvirrubro conquistou uma grande vitória diante do Boa Esporte, em Varginha, mas perdeu uma partida considerada chave, contra o Ipatinga no Vale do Aço.

Aí vieram os dois jogos contra o Tupynambás, o mesmo time que havia aplicado a goleada por 3 x 0 no Democrata na fase inicial. O primeiro jogo foi na Arena e de forma dramática o Jacaré conseguiu uma vitória fundamental por 1 x 0, mantendo-se vivo na briga pelo acesso para a Primeira Divisão de Minas Gerais.

No último final de semana aconteceu outro jogo entre os dois clubes, já abrindo o returno da etapa final do Módulo II e o que para muitos era improvável ocorreu: Mesmo jogando em Juiz de Fora, o Democrata se impôs, venceu um jogo incrível com gol de Rodney aos 11 minutos do segundo tempo e colou nos líderes, passando a ser um sério candidato ao acesso, afinal de contas, dos 04 últimos jogos que irá fazer, 03 deles vão acontecer em Sete Lagoas. Neste momento, Betim e Ipatinga ocupam as duas vagas de acesso, mas está tudo embolado, com diferença apenas no saldo de gols do Tigre para o Jacaré (ambos estão com 10 pontos, atrás somente do Betim).

A primeira destas decisões já tem dia e horário marcados para acontecer: Neste sábado (16), às 15:30, o Democrata recebe o Ipatinga, vice-líder do Módulo II. Um triunfo coloca o Jacaré na zona de acesso para a Série A de 2023. Espera-se um público acima de 5 mil torcedores na Arena do Jacaré e a expectativa pela volta à Primeira Divisão após 15 anos, toma conta de cidade.

Da Redação comÁlvaro Vilaça