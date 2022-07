Prefeitura define detalhes da 17ª Copa do Futuro de futebol infantil

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer- já inicia os preparativos para a realização da 17ª Copa do Futuro, competição de futebol de base de maior tradição em toda região. As inscrições estão abertas em três categorias definidas pelo ano de nascimento dos atletas (2007/2008 – 2009/2010 e 2011/2012).

No ano passado o torneio foi encerrado com uma grande festa na Arena do Jacaré

A competição já revelou grandes craques do futebol e, mais uma vez, deixa a expectativa de apontar novos talentos da bola. No ano passado, reuniu aproximadamente 600 atletas e foi encerrado com uma grande festa na Arena do Jacaré. A equipe Arena TM foi campeã nas três categorias.

Com a promoção da prática esportiva em regiões diferentes de Sete Lagoas é possível evoluir em diversos aspectos, entre eles: descoberta de atletas de alto rendimento, valorização de profissionais da área da educação física, implantação de conduta disciplinada, somadas a responsabilidade e uma formação mais adequada para esses jovens. Vale ressaltar que a Copa do Futuro também integra meninas que querem jogar futebol com os meninos (dois anos acima). “É uma competição para desenvolver o potencial da criança. A missão principal consiste é criar condições e oportunidades para todos os jovens, propiciando retorno positivo em todas as dimensões da vida”, destaca Fabrício Fonseca, secretário adjunto de Esportes e Lazer.

O torneio faz parte do calendário oficial do Município, amparado pela Lei Nº 6.560, de 23 de novembro de 2001, sempre com as categorias de crianças entre 10 a 15 anos de idade. Uma atração a parte é o tradicional desfile de uniformes marcado para o dia 11 de agosto. A primeira rodada está previstas para os dias 13 e 14 de agosto.

As inscrições limitadas ficam abertas até o dia 29 de julho e serão cobrados alimentos não perecíveis que serão distribuídos para instituições filantrópicas da cidade. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal Adjunta de Esportes (rua Ilka França, 58, Centro) ou ligar para 3771-8165, (31) 99808-8998 ou (31)991913759.

Com Prefeitura de Sete Lagoas