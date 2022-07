Prefeitura apoia competições do esporte especializado neste fim de semana

Depois do grande sucesso da corrida “Circuito das Lagoas”, realizada no último domingo, 10, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes – promove eventos de esporte coletivo no próximo fim de semana. Os jogos serão realizados no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino reunindo duas modalidades: handebol feminino e futsal masculino.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer mantém um calendário de eventos intenso e contínuo durante todo ano. O envolvimento de toda equipe garante competições de ótimo nível técnico e organização impecável. “O esporte especializado, que tem forte tradição em Sete Lagoas, volta a fazer parte do cenário. Vamos evoluir ainda mais já que parcerias importantes estão sendo confirmadas”, ressalta Fabrício Frederighi Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

Programação do fim de semana:

Local: Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino

Festival Atléticas

Sábado - 16

14h - A.A.A. de Direito Santo Agostinho x A.A.Acadêmica (Una Sete Lagoas)

15h - A.A.A.U. F.C.V. (Bruntos Sete Lagoas) x A.A.A.Fisioterapia Serpentário

Handebol Feminino

Domingo - 17

9h - Hand Laws x Fênix Handebol Clube

Com Prefeitura de Sete Lagoas