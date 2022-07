Democrata perde para o Ipatinga dentro de casa e deixa escapar chance de liderar o hexagonal

Em confronto direto, o Ipatinga derrotou o Democrata por 1 a 0 neste sábado (16), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, em jogo válido pela 7ª rodada do hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro. Qualquer que fosse o vencedor assumiria a ponta da competição, já que o líder Betim apenas empatou sem gols com o Varginha na última quinta-feira (14).

Foto: Reprodução Internet/Eleven Sports

O gol solitário do confronto foi marcado por Wagner Manaus ainda aos 39 minutos do 1º tempo. Após abrir o marcador, o Ipatinga superou a pressão do Democrata. A derrota foi a segunda do Jacaré em casa em confrontos diretos no hexagonal final. Ainda na 2ª rodada, o Democrata foi derrotado pelo Betim, também por 1 a 0.

O confronto encerrou a 7ª rodada do Módulo II. Ipatinga, com 13 pontos, e Betim, com 12, os dois primeiros colocados, garantiriam, hoje, o acesso para o Módulo I. O Democrata, com dez, está na 3ª colocação. Depois, vêm Varginha, Tupynambás e Boa Esporte com, respectivamente, nove, sete e seis pontos.

Na próxima rodada, Betim e Ipatinga se enfrentam, na quarta-feira (20), às 15h, na Arena Vera Cruz, na Região Metropolitana. Já o Democrata recebe o Boa Esporte mais tarde, às 19h30, na Arena do Jacaré.

Da Redação com OTempo