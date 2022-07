Cruzeiro bate Novorizontino no Mineirão e segue firme na liderança

Com grande apoio da torcida celeste, o Cruzeiro venceu o Novorizontino-SP, por 2 a 1, no Mineirão, neste domingo (17), pela 18ª rodada da Série B. Ainda no primeiro tempo, Adriano abriu o placar para Raposa com um gol polêmico. Quirino deixou tudo igual no segundo tempo, mas Rafa Silva conseguiu confirmar o resultado positivo.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Com o resultado, o time celeste segue líder absoluto, agora com 41 pontos, sete de vantagem para o Vasco, vice-líder, e 15 pontos para o Sport, quinto colocado, com 26. Os quatro primeiros colocados da Série B garantem vaga na elite do futebol brasileiro no ano que vem.

A Raposa fechou o primeiro turno com 100% de aproveitamento em casa. O time celeste venceu Brusque, Londrina, Sampaio Corrêa, CRB, Ponte Preta, Sport, Vila Nova e Novorizontino no Gigante da Pampulha, e o Grêmio no Independência. Foram 15 gols marcados e apenas dois sofridos nessas partidas.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o CSA, na quarta-feira (2), às 19h, no estádio Rei Pelé.

No jogo deste domingo, o técnico Paulo Pezzolano voltou a escalar o time com três zagueiros, com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. No meio, ele montou um tripé de volantes (Machado, Neto Moura e Adriano), sem um articulador.

O jogo

Em campo, o time celeste começou o jogo cedendo espaço ao Novorizontino, que só não abriu o placar por causa da excelente fase do goleiro Rafael Cabral. Aos 16', Douglas Baggio ganhou na velocidade de Zé Ivaldo e chutou para a defesa do arqueiro celeste. Dois minutos depois, Bruno Costa arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu rasteiro. Cabral fez preciso mais uma vez.

A resposta do Cruzeiro veio Adriano. Edu recebeu a bola na intermediária e a levantou na área. A rendando passou por cima de Leo Pais e sobrou para o volante celeste, livre dentro da área, balançar as redes de cabeça: 1 a 0.

Árbitro de vídeo da partida, Gilberto Junior (PE) demorou cinco minutos para confirmar o gol. A equipe de arbitragem entendeu que não houve toque de Pais dentro da área, considerando normal a posição de Adriano.

Na imagem disponibilizada pela TV Globo, o cabelo do uruguaio mexe quando a bola passa, dando a impressão de um toque. A equipe de arbitragem não entendeu assim.

No segundo tempo, o jogo seguiu aberto. Azarão, o Novorizontino não se assustou com o bom público no Mineirão e saiu para o jogo. Aos 28' do 2º tempo, o time paulista empatou. Quirino recebeu lançamento longo driblou Lucas Oliveira, deixan o marcador no chão, e chutou cruzado para empatar: 1 a 1.

O Cruzeiro parecia cansado no jogo e com dificuldade de buscar a vitória. O gol do jogo saiu em uma falha do goleiro Lucas Frigeri. Rafa Silva foi lançado na área, girou e chutou esmo com pouco ângulo. A bola desviou no pé do marcador e o arqueiro do time paulista não impediu que a bola entrasse: 2 a 1.

Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino-SP

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Machado, Neto Moura, Adriano (Daniel Jr) e Matheus Bidu; Luvannor (Vitor Leque) e Edu (Rafa Silva).

Técnico: Paulo Pezzolano

Novorizontino-SP

Lucas Frigeri; Willean Lepu, Walber, Liggger e Léo Baiano; Paulinho (Romário), Danielzinho (Jhony Douglas) e Gustavo Bochecha; Douglas Baggio, Bruno Costa e Ronaldo (Quirino).

Técnico: Rafael Guanaes

Cartão amarelo: Zé Ivaldo e Geovane

Gol: Adriano e Rafa Silva (Cruzeiro) e Quirino

Motivo: 18ª rodada da Série B

Data: domingo, dia 16 de julho de 2022

Horário: 16h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Kleber Gil (SC) e Eduardo da Rosa (MS)

Quarto árbitro: Antonio da Silva (MG)

VAR: Gilberto Junior (PE)

Da Redação com Superesportes