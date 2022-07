Clubes de Sete Lagoas participam de torneio de base no interior paulista

Três tradicionais clubes de Sete Lagoas, Bela Vista, Democrata e Ideal, estão em atuação com suas equipes da categoria de base em um torneio no interior de São Paulo, terra dos olheiros e celeiro de jogadores para grandes clubes brasileiros.

Após hiato, Bela Vista retoma as atividades das categorias de base / Foto: Bela Vista / divulgação

A Copa Internacional de Futebol de Brodowski, localizada no nordeste paulista, começou no último domingo (17) e vai até o próximo sábado (23). Após um hiato da participação em competições de categorias de base, o Periquito retoma as atividades com o sub-14 e sub-16. Já o Jacaré está com as equipes sub-15 e sub-17. O Galo da Gamela está com sub-15 e sub-13 na competição.

Os clubes de Sete Lagoas estrearam bem na competição: o Bela Vista sub-14 venceu o Arena Prêmio-SP por 6 a 0; já o sub-16 bateu o mesmo adversário por 2 a 0; o Democrata sub-15 empatou com o Art Bloco-SP por 0 a 0; o sub-17 venceu o Sport Club Aeroporto-SP por 1 a 0.

Outro clube de Sete Lagoas, o Democrata está com sub-15 e sub-17 / Foto: Democrata / Divulgação

Organizada por um grupo empresarial de futebol de Maringá, interior do Paraná, o campeonato que está em sua quinta edição conta com diversos olheiros de times da série A e B do Campeonato Brasileiro e times de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Pará e Paraná.

