"Ou vai ou racha": Democrata recebe o Boa Esporte nesta quarta-feira na Arena do Jacaré visando a vaga no G2

Hoje (20) o Democrata recebe o Boa Esporte na Arena do Jacaré, a bola rola a partir das 19:30 e, mais uma vez, um bom público é esperado no estádio.

Foto: Reprodução Internet

O Jacaré vem de derrota na sétima rodada, perdeu em casa para o Ipatinga por 1 a 0 e agora precisa mais do que nunca conquistar a vitória para continuar sonhando com o acesso à primeira divisão do futebol de Minas. Detalhe, Ipatinga e Betim, que estão a frente do time alvirrubro na classificação, têm confronto direto na Arena Vera Cruz em Betim.

O Democrata está em terceiro com 10 pontos e precisa somente da uma vitória para continuar sonhando com vaga do G2. Já o Boa Esporte está em sexto lugar com 6 pontos e nem o empate serve para a Coruja.

Nas redes sociais

No Instagram do Democrata foi publicado:

‘VAI TER SHOW NA ARENA NESTA QUARTA COM BRUNINHO E ALAN’

‘Estamos na reta final do campeonato mineiro e o Democrata está com grandes chances de subir, pois depende somente dele. Com isso vem torcer e se divertir na Arena do Jacaré’.

CONFIRA OS PONTOS DE VENDAS DE INGRESSOS

- Arena do Jacaré Hall de entrada

- Beco Acessórios Monsenhor Messias

- Beco Acessórios Emílio Vasconcelos

- Carnes & Afins

- Casa Progresso

- Cooperlíder

- Mobiliadora São José

- Padaria 24 horas

- Padaria Lanza

- Padaria Morro Vermelho

As rádios Musirama FM e Eldorado AM transmitem o jogo.

Da Redação com FSL