Democrata SL vence o Boa Esportes e continua com chances de acesso à elite do Mineiro

O Democrata venceu o Boa Esporte na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 8ª rodada do hexagonal final do Módulo 2. Com o resultado, o Jacaré se colocou na briga pelo acesso à elite do estadual. Já o time da Coruja deu adeus às chances matemáticas de subir de divisão.

Foto: FMF

Os gols do Democrata SL foram marcados um em cada tempo. Tito fez aos 43 minutos da etapa inicial, e Rodney fechou o placar aos 14 do segundo tempo. O Boa Esporte diminuiu de pênalti, aos 51 minutos da etapa final, com Júnior Henrique.

Como que fica?



O Boa Esporte, com a derrota, fica sem chances matemáticas de acesso à elite do estadual e vai apenas cumprir tabela nas duas últimas rodadas do hexagonal final do Módulo 2.

O Democrata SL, com a vitória, sobe para 13 pontos e segue na terceira posição. A equipe de Sete Lagoas tem a mesma pontuação que o Ipatinga, segundo colocado, mas não entrou na zona de classificação devido ao saldo de gols: 3 contra 2.

O jogo



Com um gol em cada tempo, o Democrata SL construiu o placar que deu a vitória ao time de Sete Lagoas.

O primeiro gol saiu aos 43 do primeiro tempo. Depois de jogada de insistência de Juliano, que seguiu na jogada ao invés de cair após chegada do marcador, Tito recebeu dentro da área e colocou no canto do goleiro Alencar.

Já na etapa final, o Democrata SL fez o segundo gol aos 14 minutos. Em contra-ataque rápido do time de Sete Lagoas, Rodney recebeu na entrada da área, dominou e chutou sem chances para o goleiro adversário.

O Democrata SL ainda teve mais chances para ampliar o placar, mas não aproveitou. Já o Boa Esporte descontou de pênalti aos 45 minutos, fechando o placar em 2 a 1.

Próxima rodada



Na 9ª rodada, o Democrata SL enfrenta o Betim na Arena Vera Cruz, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partida acontece no domingo (24), às 15h.

Já o Boa Esporte enfrenta o VEC, no dérbi de Varginha, no Estádio Melão, também no domingo, mas às 16h.

Da Redação com GE