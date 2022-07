Turco Mohamed é demitido após 190 dias no Atlético

O técnico Antonio Mohamed não é mais técnico do Atlético. A gota d’água foi a postura do time na Arena Pantanal, no empate em 1 a 1 com o Cuiabá. Durante a coletiva, inclusive, o treinador argentino deixou clara a insatisfação com o rendimento do time e a “falta de intensidade”.

Foto: Reprodução/Internet

A demissão de Turco acontece 190 dias após sua oficialização no cargo, dada em 13 de janeiro. Campeão estadual e da Supercopa do Brasil, Mohamed acumulou bons números pelo clube, que acabaram mascarando o rendimento ruim do time (organização técnica) e a falta de evolução.

Com ele, foram 45 partidas, com 25 vitórias, 14 empates e outras seis derrotas. A eliminação para o Flamengo, nas oitavas da Copa do Brasil, também pesa bastante na decisão da cúpula, que ainda não tem novo definido para substituir o agora ex-técnico do Galo.

Renato Gaúcho e Odair Hellmann, que sempre estão em pauta, são dois nomes que pintam como possibilidades.

Domingo (24), o Atlético encara o Corinthians, no Mineirão. Depois, tem semana livre, antes de encarar o Internacional, no Beira-Rio.

Com Itatiaia