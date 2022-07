Twitter: Cuca é anunciado como novo treinador do Atlético

A diretoria do Atlético anunciou neste sábado (23), a contratação do técnico Cuca. O anúncio foi feito na conta oficial do clube no Twitter.

Foto: Reprodução/Twitter

Campeão da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2021) e Campeonato Brasileiro (2021) pelo alvinegro, o técnico retorna para substituir o demitido Turco Mohamed e vai comandar o time até o final de 2022.

✍️ E o chamado foi atendido!



🐔 Preferido da Massa e treinador mais vencedor da história atleticana, Cuca aceitou a proposta do #Galo e está de volta para comandar o time até o final de 2022. Bem-vindo de volta, CAMpeão! 🖤🤍 pic.twitter.com/kd3sjdFZM1 — Atlético (@Atletico) July 23, 2022

Da Redação com OTempo