Dramático: com um a menos, Cruzeiro vence Bahia pela Série B e mantém 100% no Mineirão

O jovem atacante Stênio, de 19 anos, que reestretou pelo clube nesta tarde, marcou o único gol da partida - aos 22' da etapa final, minutos após Brock receber o cartão vermelho. Com o resultado, a Raposa manteve os 100% de aproveitamento atuando em casa na competição nacional.

foto: Juarez Rodrigues/EM D.A Press

A vitória faz o Cruzeiro ampliar ainda mais a vantagem na liderança da Série B. O time celeste agora soma 45 pontos - nove a mais que o vice-líder Grêmio e 17 a mais que o Sampaio Corrêa, 5º colocado, primeiro fora do G4. Na segunda-feira (25), o Tombense mede forças com o Operário, em Ponta Grossa-PR, e poderá ultrapassar o clube maranhense.

Depois de várias semanas com jogos em sequência, o Cruzeiro volta a ser dias livres para descanso e treinamento na Toca II. O próximo compromisso da Raposa está marcado para sábado (30), contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O jogo

O equilíbrio marcou a primeira metade do confronto direto entre Cruzeiro e Bahia. Donos de defesas sólidas, os dois clubes conseguiram fechar bem os espaços e evitar grande volume de chances. Os visitantes tiveram a melhor delas, aos 18', quando Raí infiltrou na área e obrigou Rafael Cabral a fazer grande defesa à queima roupa.

Com mais volume ofensivo - 7 finalização contra 3 -, o Cruzeiro parou no sistema defensivo do Bahia, que montou uma linha de cinco e outra de quatro sem a bola. Pecando na tomada de decisão, a Raposa até tentou construir pelos lados, mas só chegou com perigo ao gol de Danilo Fernandes aos 8', quando o goleiro defendeu chute de Edu.

Se na primeira etapa o jogo reservou poucas emoções, na segunda o enredo foi bem diferente. Aos 18', Eduardo Brock foi expulso do jogo após falta em Copete no meio-campo. O zagueiro era o último homem da defesa celeste. O cartão vermelho, no entanto, parece ter servido de combustível para o Cruzeiro.

Três minutos depois, aos 21', Bruno Rodrigues finalizou com precisão da intermediária, Danilo Fernandes espalmou e, na sobra, Stênio - que reestreou com a camisa do Cruzeiro - balançou a rede do Mineirão. 1 a 0.

Com um jogador a mais e atrás no placar, o Bahia se atirou para o ataque. Aos 26', em finalização de Davó, e aos 33', em tentativa de Rodallega, Rafael Cabral fez grandes defesas e evitou o empate do Bahia. Nos acréscimos, o goleiro celeste ainda contou com a sorte. Rodallega acertou a trave. O camisa 1 voltou a salvar aos 51', no último lance da partida, para garantir mais três pontos para o Cruzeiro.



CRUZEIRO 1X0 BAHIA

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Machado e Eduardo Brock; Geovane, Pablo Siles (Wagner), Neto Moura (Pedro Castro) e Matheus Bidu; Luvannor (Stênio), Bruno Rodrigues (Leo Pais) e Edu (Breno). Técnico: Martín Varini (auxiliar)

Bahia

Danilo Fernandes; Didi, Gabriel Xavier e Luiz Otávio; André (Igor Torres), Rezende, Mugni (Rodallega), Daniel e Matheus Bahia (Jacaré); Raí (Copete) e Matheus Davó. Técnico: Enderson Moreira

Gol: Stênio (aos 22'2ºT)

Cartões amarelos: Luvannor, Neto Moura, Stênio (Cruzeiro); Mugni (Bahia)

Cartão vermelho: Eduardo Brock, aos 18'2ºT (Cruzeiro)

Público: 49.066

Renda: R$ 1.649.181,04

Motivo: 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 23 de julho de 2022 (sábado), às 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Da Redação com Superesportes