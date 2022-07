A um passo da elite: Democrata vence o Betim fora de casa e assume ponta do hexagonal final do Módulo 2 do Mineiro

O Democrata assume temporariamente a liderança do hexagonal final ao vencer o Betim Futebol e está perto de já garantir a sua vaga na elite do futebol mineiro em 2023. Jogando fora casa na tarde deste domingo (24), na Arena Vera Cruz, em Betim, o Jacaré derrotou por 2 a 0 o Betim em confronto direto pela classificação, na partida válida pela penúltima rodada do hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro. Com isso, a equipe ficou perto do acesso e decidirá a vaga no G2 na última rodada em jogo dentro da Arena do Jacaré. O Betim volta a jogar no sábado (30), às 16h, contra o Tupynambás, em Juiz de Fora. Já o Democrata enfrenta o VEC, também no sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução Internet

O primeiro tempo começou com os dois times indo para cima e buscando o gol, mas quem levou a melhor e abriu o placar foi o Democrata. Aos 16 minutos, em boa trama, Kekeu chutou sem chance de defesa para o goleiro Thulio.

Para a segunda fase do jogo, o Democrata voltou com a mesma formação. Já o Betim fez uma alteração. O camisa 9, Garre, entrou no lugar do atacante Grampola. Aos 35 minutos, o juiz Michel Patrick marcou pênalti para o Democrata que não desperdiçou a chance e ampliou o placar Thainler. O juiz deu sete minutos de acréscimo e encerrou o jogo aos 52 minutos.

Com o resultado, o Betim permanece com 15 pontos, mas perde a liderança da competição para o Democrata, que agora tem 16. O Ipatinga, terceiro colocado com 13 pontos, entra em campo nesta segunda-feira (25) contra o Tupynambás, pela penúltima rodada do hexagonal final.

Da Redação com OTempo