Cuca desembarca em Confins e será reapresentado pelo Galo nesta terça

O técnico Cuca desembarcou na tarde desta segunda-feira (25) no Aeroporto Internacional de Confins para assumir o comando do Atlético. O treinador chegou antes das 16h e falou pouco com a imprensa, por recomendação da assessoria de comunicação do clube.

Foto: Giovanna Pires / O Tempo

"O pedido da direção é falar só amanhã. Eu falo com vocês amanhã", disse o treinador ao ser recebido pelos jornalistas no aeroporto. Cuca apenas riu quando foi questionado se teria vindo a BH de avião, ao invés de carro, por ansiedade em assumir o clube. O treinador também disse que vem acompanhando os jogos do Galo.

Cuca será apresentado de forma oficial pelo Atlético nesta terça-feira (26) e chega ao clube após a saída de Antonio Turco Mohamed, que foi demitido na semana passada.

O treinador alvinegro chegou a Belo Horizonte em vôo direto de Curitiba ao lado do irmão Cuquinha, que será um de seus auxiliares na Cidade do Galo. Além dele, Eudes Pedro também retorna ao clube para compor a comissão técnica.

Alguns atleticanos que estavam em Confins no momento da chegada de Cuca recepcionaram o novo treinador alvinegro. Os torcedores tiraram fotos com o técnico e desejaram sorte a ele, que começará a sua terceira passagem pelo Galo.

O treinador aceitou assinar contrato com o Atlético até o final da temporada, visto que pretende assumir a seleção brasileira após a saída de Tite. Com seis títulos conquistados pelo Galo, Cuca é o treinador mais vitorioso da história do clube levantando as taças da Copa Libertadores 2013, Campeonato Brasileiro 2021 e Copa do Brasil 2021.

Com O Tempo