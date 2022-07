Campeonato Mineiro Módulo II: confira como está a tabela e quais as chances do Democrata ao acesso

A penúltima rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro chegou ao fim na última segunda-feira (25) com a vitória do Ipatinga sobre o Tupynambás, se tornando novo líder do torneio.

Foto: Reprodução/Internet

Dessa forma, o Ipatinga precisa de uma vitória contra o Boa Esporte para garantir o acesso ao Módulo I. Caso não vença, precisa contar com a derrota do Betim pelo Tupynambás, que precisa vencer e torcer por um tropeço do Ipatinga ou do Democrata.

Dos que estão na disputa pelo acesso, o Democrata é o único jogando em casa e recebe o Varginha no sábado (30) às 16h. O Jacará depende apenas de uma vitória ou da derrota do Betim para garantir acesso ao Módulo I em 2023.

modulo255.jpg

Ingressos para o jogo

O torcedor já pode garantir seu lugar no jogo que pode sacramentar o acesso do Democrata para a elite do futebol mineiro. No próximo sábado (30), às 16h, o Jacaré recebe o Varginha para a batalha final no Módulo II. E, claro, a presença da torcida será de fundamental importância. Por este motivo os bilhetes já estão à venda pelo preço de meia entrada, R$ 10 na lojadodemocrata.com.br.

O presidente Renato Paiva está motivado para o duelo do fim de semana e já projeta casa cheia na despedida do torneio. “Por isso, mais uma vez, colocamos os ingressos ao preço de meia entrada para todos os públicos. A torcida tem sido nosso diferencial e contamos com todos, mais uma vez”, convoca Paiva.

Os números comprovam a importância do torcedor na Arena do Jacaré. O time é o que mais levou público ao estádio no Módulo II. Até agora já foram 15.043 pessoas presentes na Arena, com um média de 1.671 torcedores durante os confrontos em casa. Campeão e vice do hexagonal final garantem vaga na divisão principal do campeonato mineiro em 2023.

Da Redação com DFC