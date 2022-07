Além de acesso, Democrata mira recorde de público em jogo final do Módulo II

Até o fim desta quarta-feira (27) aproximadamente cinco mil ingressos já haviam sido comprados pela torcida para o jogo do Democrata diante do Varginha, no próximo sábado (30), às 16h, na Arena. Além do acesso, que será conseguido com uma vitória simples, o time quer tirar do Ipatinga o recorde de público da competição que é de 10 mil torcedores.

Foto: Reprodução/DFC

Para isso os bilhetes estão à venda a R$ 10, valor de meia entrada, para todos os públicos. O torcedor pode escolher um dos 10 pontos físicos espalhados pela cidade; Arena do Jacaré Hall de entrada (pagamento em dinheiro, cartão e PIX); Os demais aceitam apenas dinheiro; Beco Acessórios Monsenhor Messias; Beco Acessórios Emílio Vasconcelos; Carnes & Afins; Casa Progresso; Cooperlíder; Mobiliadora São José; Padaria 24 horas; Padaria Lanza e Padaria Morro Vermelho.

Na última rodada da competição Ipatinga (16), Democrata (16) e Betim (15), primeiro, segundo e terceiro colocados respectivamente, disputam as duas vagas (campeão e vice) que garantem o acesso para a elite do futebol mineiro em 2023. Os concorrentes do Jacaré jogam fora de casa, contra Boa e Tupynambás. As três partidas serão no sábado, as 16h.

Com a campanha “Seu Apoio. Nosso Acesso”, a diretora do Democrata entende que esse é o momento “de a cidade abraçar a time”. O presidente Renato Paiva reforça o coro para que a Arena esteja como um caldeirão no próximo sábado. “Mais do que nunca a gente precisa que a cidade abrace o time, estamos muito próximos do objetivo e o apoio da torcida será fundamental”, reforça.

Até a próxima sexta-feira (29) os ingressos serão vendidos a preço promocional, R$ 10. No dia do jogo o valor será R$ 20, com meia apenas para crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos de idade. Todos os portões do estádio estarão abertos e o torcedor vai contar com música ao vivo, espaço kids e muitas atrações antes e depois do jogo.

Com DFC