Projeto social de esporte a crianças e adolescentes é lançado em Sete Lagoas

Graças a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Sete Lagoas terá um projeto esportivo social que abrangerá toda a cidade. O lançamento foi realizado nesta quinta-feira (28).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Chamado de Movimentar, a ação foi captada Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas (LEDS), em parceria com a empresa Multitécnica. Serão ensinadas a crianças e adolescentes de 9 a 17 anos aulas de futsal, vôlei e handebol, ministradas no Ginásio Coberto, no centro da cidade.

O anúncio do programa foi realizado no gabinete do prefeito Duílio de Castro (Patriota), onde estiveram presentes o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, a presidente da LEDS, Leia Dias, representantes da Multitécnica.

As inscrições podem ser feitas no Instagram do Projeto Movimentar ou pelo Whatsapp (31) 99652-5398.

“Ano passado fizemos um seminário que foi importante para capacitar oito prefeituras sobre as leis de incentivo. Agora o sonho está se tornando realidade. Essa legislação já era utilizada em outras cidades e passa a fazer parte de Sete Lagoas”, comemora o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca.

Para a liga de esportes, este é um projeto de muitos que virão futuramente: “A Liga ganha mais força e base para continuar trabalhando em prol de nossa cidade. Esse é primeiro de muitos projetos que vamos realizar na cidade”, disse Leia Dias, presidente da LEDS.

A Multitécnica, empresa responsável na captação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ainda tem a expectativa de incentivar novos patrocinadores. “É com muito prazer que participamos e até motivamos mais empresas a investir em projetos com incentivos fiscais. Isso é importante para oferecer à nossa sociedade mais opções de acesso ao esporte e à cultura. Vamos continuar colaborando com iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas”, declarou Ingrydy Teixeira Lima, Controller da Multitécnica.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas