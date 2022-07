Sete Lagoas sedia festival internacional de capoeira neste fim de semana

Estão em Sete Lagoas desde a última quinta (28) capoeristas de diversas partes do Brasil e do mundo para a participação de festival da arte marcial organizado por Mestre Esquilo.

Foto: Centro de Artes Brasileiras / Reprodução

Com uma edição de verão acontecida em janeiro, o Festival de Inverno Internacional Capoeira School (ICS) Mestre Esquilo conta com participações de renomados capoeristas durante esta sexta (29) e sábado (30). Hoje acontecerá uma cerimônia de batizado, troca de graduação e formatura, no Centro de Artes Brasileiras (CAB), e no sábado (30), as aulas e a festa serão em um sítio, próximo à academia. O evento é fechado e as vagas estão encerradas.

Confirmaram presença os Mestres Ferradura e Itapoã Beiramar (Rio de Janeiro), Edinho (França), Coelho (Belo Horizonte), Mestre Jair (João Pinheiro), e os contramestres Pedro Campolina e Soin (BH), Bruninho (Reino Unido), dentre outros.

Informações podem ser vistas no Facebook da ICS e do Centro de Artes Brasileiras.

Da redação com Sete Dias