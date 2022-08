É CAMPEÃO! Depois de 15 anos Democrata está de volta à elite de Minas Gerais

O Democrata conquistou o título neste sábado (30), após golear o VEC (Varginha Esporte Clube) por 5 a 1, na Arena do Jacaré, pela 10ª e última rodada do Hexagonal final da competição.

Foto: Arte DFC

12 mil torcedores estiveram presentes e viram uma vitória importantíssima para o time, que ultrapassou o Ipatinga e conquistou o título no saldo de gols, já que os times tinham campanhas idênticas. A equipe do Sul de Minas não tinha ambições e apenas cumpriu tabela.

Porém, aos 35, o goleiro Wesley Mafuá derrubou Tito na área e o árbitro André Luiz Skettino marcou o pênalti: Diego Palhinha bateu e converteu. Pouco depois, o atacante do VEC, Kauan Araújo, foi expulso aos 46, após cometer falta forte no setor defensivo.

Já no segundo tempo, o Jacaré voltou ainda mais ofensivo e ampliou aos 13, após cruzamento de Rodney pela direita e finalização de Matheus Lima. Precisando de um gol para conquistar o título, o Democrata foi pra cima e marcou o quarto aos 37, com Neto: 4×1.

Ainda tinha tempo para mais! Aos 46, o Democrata chegou ao quinto gol e selou o acesso do Jacaré à elite estadual e o título do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2022: festa incrível na Arena do Jacaré.

Bicampeão do Módulo II do Campeonato Mineiro (1981 e 2022), o Democrata de Sete Lagoas está de volta à elite do estadual após 14 anos. A última vez em que o time disputou o Módulo I foi em 2008.

Em 2023 o Democrata jogará com equipes como Atlético, Cruzeiro, América, Tombense, Caldense e Villa Nova, dentre outros.

Da Redação com Portalsete