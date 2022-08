Democrata agradece ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio na campanha de campeão

O Democrata de Sete Lagoas foi o campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro 2022, no último sábado, 30, com uma grande festa na Arena do Jacaré. A conquista épica garantiu o retorno da equipe à elite do futebol de Minas Gerais e, nesta quarta-feira, 3, o clube agradeceu ao prefeito Duílio de Castro pelo apoio durante toda a campanha da equipe.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

O presidente do Jacaré, Renato Paiva, o vice-presidente, Paulo Daniel (Paulinho do Beco) e o técnico Paulinho Guará foram ao gabinete do prefeito apresentar a taça que foi entregue oficialmente pela Federação Mineira de Futebol nesta terça-feira, 2. Duílio de Castro também recebeu uma camisa oficial do clube autografada pelos jogadores. “Um dia diferenciado e de alegria. Recebemos esta maravilha de taça com muito orgulho. Isso significa o retorno de Sete Lagoas a um dos principais cenários do futebol brasileiro. Agradeço a diretoria, a comissão técnica, os jogadores e a torcida, que bateu recordes e empurrou no nosso Democrata com muita emoção”, comentou o prefeito.

No último jogo da rodada o Democrata levou 12 mil torcedores à Arena do Jacaré. Em uma partida perfeita, a equipe sete-lagoana goleou o Varginha por 5 a 1 e garantiu o título mineiro depois de várias décadas. “O acesso vem depois de 14 anos e o ganho para a cidade é incalculável. Parabéns a todos os envolvidos neste projeto vencedor”, completou Duílio de Castro.

O encontro celebrou o acesso e também discutiu o planejamento para a disputa da 1ª divisão do Campeonato Mineiro, que já começa em janeiro de 2023. “Fizemos questão de, em primeira mão, apresentar a taça ao prefeito Duílio de Castro, representante maior da nossa população. Aproveitamos para homenagear o prefeito que tanto apoiou nessa caminhada vencedora. Agora o nível aumenta e já estamos pensando na próxima disputa para chegar forte”, afirmou o presidente do clube, Renato Paiva.

O TÍTULO

O hexagonal final do Módulo II do Campeonato Mineiro foi disputado por Democrata, Ipatinga, Betim, Tupinambás, Boa Esporte e Varginha. Os clubes foram para a disputa final depois da eliminação de outras seis equipes. Na última rodada, Ipatinga, Betim e Democrata lutavam pelas duas vagas de acesso. Com a goleada de 5 a 1, o Jacaré garantiu o título. A segunda vaga ficou com o Ipatinga.

Com Prefeitura de Sete Lagoas