Inclusão: Sete Lagoas é uma das sedes do Festival Paralímpico

Sete Lagoas é uma das cidades brasileiras que receberão o Festival Paralímpico, evento que acontecerá de maneira simultânea em mais 80 municípios em todo o Brasil no dia 24 de setembro.

Foto: Alê Cabral / Comitê Paralímpico Brasileiro / ilustração

Criado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, objetivo do festival é proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o movimento paralímpico em todo o território nacional. A meta para este ano é atender a 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 a 200 crianças por núcleo.

De acordo com o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, serão três modalidades: Atletismo, Bocha Paralímpica e Vôlei Sentado, praticados no Ginásio Coberto e na Praça da Feirinha. Crianças e adolescentes com qualquer tipo de deficiência entre 8 e 17 anos podem participar. "Possuímos em nosso município pessoas com deficiência que não descobriram o potencial esportivo. Será uma grande oportunidade para elas", acredita Fabrício.

Em Sete Lagoas o evento deve contar com até 200 participantes, 50 pessoas na produção entre estudantes e profissionais de Educação Física, e envolver mais de 500 pessoas, entre familiares e público.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas