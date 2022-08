Atlético perde de virada para Athletico-PR com dois gols do ex-cruzeirense Vitor Roque e vê líder longe

Foram cenários diferentes, mas desfechos igualmente amargos para o torcedor alvinegro no Mineirão. Assim como contra o Palmeiras na última quarta-feira (3/8), o Atlético abriu vantagem sobre o Athletico-PR neste domingo (7/8), mas sucumbiu no segundo tempo. Desta vez, porém, não restou nem o empate. Derrota por 3 a 2 com gol aos 50 minutos do segundo tempo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: José Tramontin/athletico.com.br

No primeiro tempo, as duas equipes - que foram a campo com formações reservas, de olho nas quartas de final da Copa Libertadores - fizeram um jogo morno. O Atlético se aproveitou de uma bola parada e abriu o placar com Igor Rabello.

A segunda etapa começou frenética. Em dez minutos, três gols. Primeiro, Vitor Roque, ex-Cruzeiro, marcou um golaço de fora da área e empatou. Depois, o Atlético passou à frente com Pavón, que fez o primeiro dele pelo clube. Depois, novamente Vitor Roque igualou o marcador.

O golpe fatal foi aos 50 minutos. Em contragolpe perfeito, Cannobio recebeu nas proximidades da pequena área e finalizou com precisão.

Cenários para Atlético e Athletico-PR

O empate deixa o Atlético na sétima posição, com 32 pontos. Já o Athletico-PR é o quarto, com 37. O líder Palmeiras tem 45, distância que deixa o Galo muito longe do sonhado tricampeonato brasileiro.

As equipes voltam a campo pela 22ª rodada do Brasileirão no próximo domingo (14). Às 11h, a bola rola para o duelo entre Coritiba e Atlético, no Couto Pereira. Mais tarde, às 16h, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã.

Antes dos compromissos pela Série A, os times têm decisões pela volta das quartas de final da Libertadores. O Atlético visita o Palmeiras na quarta-feira (10), às 21h30, no Allianz Parque. O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2.

Já o Athletico-PR visita o Estudiantes na Argentina, quinta (11), às 21h30. Na ida, empate sem gols em Curitiba.

Bola parada salva Atlético

Escalado com quatro atacantes de ofício, o Atlético tentou pressionar, mas jogou uma partida equilibrada no primeiro tempo. O time alvinegro teve mais a posse da bola (55%) e finalizou sete vezes, só que as chances claras eram raras - para os dois lados.

Faltava compactação entre os blocos ofensivo e defensivo do Galo. Do lado do Furacão, o time reserva escalado por Felipão também não causava tantos sustos defensivos à equipe adversária.

Foi preciso um lance de bola parada para que o Atlético abrisse o placar. Aos 29 minutos, Nacho Fernández cobrou falta na cabeça de Igor Rabello, que testou com precisão para as redes: 1 a 0.

Athletico-PR reage com ex-cruzeirense

O talento de Vitor Roque, ex-Cruzeiro, reequilibrou as forças no Mineirão. Com menos de um minuto de segundo tempo, o atacante fintou Nathan Silva para dentro e, de fora da área, acertou o ângulo de Everson para igualar o marcador em 1 a 1.

Mas, apesar do empate, o Atlético era melhor e logo passou à frente. Aos oito minutos, Pavón aproveitou rebote, acertou um chutaço e marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra. Mas a vantagem durou pouco: dois minutos depois, Vitor Roque, novamente, aproveitou cruzamento de Orejuela e fez o segundo do Furacão.

Ao longo do segundo tempo, Cuca e Felipão começaram a acionar os jogadores considerados titulares. Com um time mais parecido com o costumeiro, o Atlético empurrou o Athletico-PR para a defesa. A pressão, porém, não deu resultado.

No fim, o golpe fatal do Athletico-PR. No contra-ataque, Cannobio recebeu perto da pequena área e finalizou para as redes: 3 a 2 amargo para o Galo.

ATLÉTICO 2 X 3 ATHLETICO-PR

Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô (Jair, aos 17' do 2ºT); Allan e Nacho Fernández; Pedrinho (Rubens, no intervalo), Pavón (Alan Kardec, aos 38' do 2ºT), Vargas (Keno, aos 17' do 2ºT) e Sasha (Hulk, aos 25' do 2ºT)

Técnico: Cuca

Athletico-PR

Bento; Orejuela (Khellven, aos 20' do 2ºT), Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno (Léo Cittadini, aos 35' do 2ºT); Vitinho (Cuello, aos 35' do 2ºT), Rômulo (Pedro Henrique, aos 41' do 2ºT) e Vitor Roque (Canobbio, aos 20' do 2ºT)

Técnico: Felipão

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: domingo, 7 de agosto de 2022, às 19h

Gols: Igor Rabello, aos 29' do 1ºT, e Pavón, aos 8' do 2ºT (ATL); Vitor Roque, a 1' e aos 10', e Cannobio, aos 50' do 2ºT (ATH)

Cartões amarelos: Allan, aos 35' do 1ºT (ATL); Pedrinho, aos 5', e Canobbio, aos 30' do 2ºT (ATH)

Público: 25.119 torcedores

Renda: R$ 823.240,05

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Da Redação com Superesportes