"Está chegando a hora": Cruzeiro vira jogo contra Londrina no último minuto e dispara na liderança da Série B

O Cruzeiro está cada vez mais próximo de confirmar o retorno à elite nacional. Nesta terça-feira (9/8), a Raposa venceu o Londrina por 2 a 1, de virada, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, se distanciou ainda mais na liderança e, de quebra, findou um jejum de cinco jogos sem triunfo fora de casa.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Pela primeira vez na competição nacional, o técnico Paulo Pezzolano pôde repetir a escalação cruzeirense. O treinador escalou os mesmos jogadores titulares que foram a campo na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, no último sábado (6/8), pela 22ª rodada. E a estratégia deu certo.

A Raposa saiu atrás no placar, mas não se abateu e buscou a vitória a todo instante. Com boa participação do trio Luvannor, Bruno Rodrigues e Rodolfo, a Raposa conseguiu virar a partida no último minuto.

Com o resultado, o clube celeste segue disparado na liderança da Série B, agora com 52 pontos - nove a mais que o vice-líder Grêmio e 19 à frente do próprio Londrina, atual quinto colocado.

O Cruzeiro voltará a campo no próximo sábado (13/8), às 16h30. A equipe mineira recebe a Chapecoense no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 24ª rodada. Um dia antes, o Londrina visita o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia, às 19h.

Primeiro tempo

A equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano começou o jogo com muita intensidade, mas caiu de rendimento na reta final do primeiro tempo. Apesar da falta de pontaria, o time celeste finalizou mais vezes ao gol adversário (seis contra três) e ditou o ritmo da partida: 73% de posse de bola.

A primeira boa chance mineira foi logo aos 4 minutos, com Matheus Bidu. Após lançamento longo na área, o lateral-esquerdo se movimentou nas costas do zagueiro do Londrina e bateu de primeira, com liberdade, mas isolou.

O Cruzeiro continuou pressionando e quase abriu o placar com Daniel Júnior, aos 14'. Bruno Rodrigues ajeitou de cabeça para o meia-atacante, que fintou o zagueiro adversário com o corpo e bateu firme de canhota, para excelente defesa do goleiro Matheus Nogueira.

A resposta do Tubarão veio aos 24'. Depois de transição rápida do Londrina, Caprini dividiu com Bidu na entrada da área e caiu no chão. O árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti, mas o VAR corrigiu a decisão e informou que o lance foi fora da área. Na cobrança da falta, o atacante acertou o travessão.

Segundo tempo

Os dois times voltaram para a segunda etapa com as mesmas estratégias. O Londrina se fechou no começo, ficando com dez jogadores atrás da linha da bola, apostando nos contra-ataques. O Cruzeiro, por sua vez, tinha mais a bola e tentava chegar com lançamentos longos e jogadas pelas laterais.

E foi o Tubarão quem abriu o marcador no Estádio do Café. Aos 22', Rafael Cabral falhou ao sair de soco em uma bola dentro da área, Gegê rolou para Mandaca, que finalizou para o fundo das redes: 1 a 0.

Depois do gol do Londrina, Pezzolano lançou o Cruzeiro ainda mais ao ataque. O treinador tirou o volante Neto Moura e promoveu a entrada de Rodolfo. E a pressão celeste logo fez efeito.



Aos 39', Bruno Rodrigues cobrou escanteio fechado, Rodolfo desvia e encontrou Luvannor livre na segunda trave. O atacante errou a finalização sem goleiro, mas Saimon tentou afastar e mandou a bola contra as próprias redes: 1 a 1.



Depois do gol de empate, o Cruzeiro continuou pressionando e, no último minuto, conseguiu a virada. Bruno Rodrigues recebeu na esquerda, partiu para cima da marcação e cruzou na primeira trave. Luvannor escorou, e Rodolfo marcou: 2 a 1.

LONDRINA 1 x 2 CRUZEIRO

Londrina

Matheus Nogueira; Jeferson (Luan), Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca (Marcinho) e Gegê; Felipe Vieira (Gustavo), Caprini (Gabriel) e Douglas Coutinho (Denilson).

Técnico: Adilson Batista.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura (Rodolfo), Chay (Edu) e Matheus Bidu; Daniel Júnior (Pablo Siles), Bruno Rodrigues e Luvannor.

Técnico: Paulo Pezzolano.

Gols: Mandaca, aos 22' do 2ºT (Londrina); Saimon (GC), aos 40' do 2ºT, e Rodolfo, aos 50' do 2ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: João Paulo (Londrina); Matheus Bidu e Chay (Cruzeiro)

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Data e horário: Terça-feira, 9 de agosto de 2022, às 21h

Motivo: 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Da Redação com Superesportes