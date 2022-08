Eliminado: Atlético é batido pelo Palmeiras nos pênaltis e cai na Libertadores

Em embate emocionante no Allianz Parque, em São Paulo, o Atlético foi derrotado pelo Palmeiras nos pênaltis (6 a 5), após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, e deu adeus ao sonho do bi na Copa Libertadores. O Verdão ainda teve dois expulsos no tempo regulamentar da partida pelas quartas de final.

Foto: AFP

No tempo normal, em um jogo de muita tensão e poucas chances de gol, as organizações defensivas prevaleceram. O Atlético teve a bola na maior parte do tempo e viu Danilo ser expulso ainda no primeiro tempo. Gustavo Scarpa também foi na etapa complementar, mas o Galo não conseguiu transformar a vantagem numérica em ocasiões de gol.



Na disputa de pênaltis, Rubens desperdiçou a sexta cobrança do Galo. Na sequência, o zagueiro Murilo colocou o Verdão nas semis da Libertadores.

O próximo compromisso do Atlético é pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 11h do domingo (15), o Galo medirá forças com o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Assim como no jogo de ida, no Mineirão, o Atlético buscou o protagonismo desde o início no Allianz Parque. O time de Cuca buscava manter a posse de bola, construindo as jogadas desde a defesa e adotando uma postura muito agressiva ao perder a posse para recuperá-la o mais rápido possível. Nos primeiros 15 minutos, Ademir e Keno obrigaram defesas seguras de Weverton com chutes de fora da área.

A eficiência das propostas defensivas de ambas as equipes dificultava a criação de grandes oportunidades de gol em São Paulo. Com a bola, o Atlético encontrava problemas para criar espaços na defesa do Palmeiras. Por sua vez, o Verdão não conseguia dar sequência nos contra-ataques.

Aos 28 minutos, o Galo obteve uma grande vantagem no jogo. Com a sola do pé esquerdo, Danilo cometeu falta violenta em Zaracho no meio-campo. Inicialmente, o árbitro Wilmar Roldán deu cartão amarelo para o palmeirense. Após revisão do lance no VAR, o colombiano cancelou a medida e aplicou um cartão vermelho ao volante.

Ainda com o meio-campo congestionado pelo Palmeiras, o caminho para o Atlético parecia ser mesmo pelos lados. Aos 38 minutos, Mariano encontrou bom cruzamento para Hulk. De direita, o camisa 7 finalizou "mascado", fazendo com que Weverton espalmasse para afastar o perigo.

De modo geral, mesmo com um jogador a mais durante boa parte da primeira etapa, o time de Cuca teve muitas dificuldades para "ganhar" o meio-campo. A equipe mineira abusou das bolas longas, sem sucesso, e não criou muitas ocasiões de gol como em Belo Horizonte. O Verdão, por sua vez, abusou das jogadas aéreas - que funcionaram no Mineirão -, mas sem êxito.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o Palmeiras recuou ainda mais as linhas e passou a defender com seus primeiros homens atrás do círculo central. De início, o Atlético rodava a bola pacientemente na defesa e buscava acelerar, mais uma vez, com lançamentos. Logo nos primeiros minutos, para tentar conferir maior criatividade ao Galo, Cuca promoveu a entrada de Nacho Fernández na vaga de Ademir.

Com a mudança, Mariano ganhou mais liberdade para avançar no corredor lateral direito, enquanto Zaracho também passou a aparecer mais por aquele lado. Aos 10 minutos, uma pequena pressão do Verdão em lances de bola parada. Zé Rafael, com finalização de fora da área após rebote, foi quem levou mais perigo.

A melhor chance do Atlético veio aos 15 minutos. Com liberdade, Mariano cruzou acionando Jair na segunda trave. De "peixinho", o volante cabeceou muito perto do gol, rente à trave esquerda de Weverton. Pouco depois, Zaracho finalizou de fora da área e obrigou boa defesa do goleiro do Palmeiras. Allan fez o mesmo, minutos depois do argentino.

Aos 28 minutos, o recém-amarelado Arana deixou o campo para a entrada de Rubens. Sasha também entrou na vaga de Zaracho. Na sequência, Vargas foi acionado para o lugar de Keno. Cuca mexia as peças no Galo, que seguia com domínio da posse de bola, mas criava muito pouco diante da eficiente organização defensiva palmeirense.

Já na reta final, mais uma expulsão no Allianz Parque. Gustavo Scarpa foi empurrado por Jair no meio-campo e, na queda, deu duro carrinho em Allan, expondo a sola da chuteira. A arbitragem assinalou falta para o Verdão, mas expulsou o meia palmeirense.

Já nos acréscimos, Hulk desperdiçou uma chance incrível. Em lance de contra-ataque, o atacante foi acionado cara a cara com Weverton, mas finalizou para fora, rasteiro, rente à trave esquerda do Palmeiras. Pouco depois, um cruzamento perigosíssimo do camisa 7, vindo da ponta direita, bateu na trave direita. Alonso também tentou de fora da área.

Por discussão com o árbitro no último minuto, Vargas, do Atlético, acabou expulso. Sem gols, a decisão foi para os pênaltis.

Disputa de pênaltis

Com categoria, Hulk abriu o placar para o Atlético: 1 a 0. Em seguida, Veiga empatou com chute forte para o Palmeiras: 1 a 1. Nacho Fernández voltou a colocar o Galo na frente com uma cobrança segura: 2 a 1. Na sequência, Gustavo Gómez mostrou tranquilidade e voltou a igualar: 2 a 2.



Com cobrança no ângulo, Jair voltou a abrir para o Atlético: 3 a 2. Zé Rafael empatou para o Palmeiras: 3 a 3. Sasha marcou para o Alvinegro: 4 a 3. Em seguida, Piquerez igualou com chute no ângulo: 4 a 4.



Na quinta cobrança, Alonso voltou a colocar o Galo em vantagem: 5 a 4. Na sequência, Rony empatou para o Verdão: 5 a 5. No começo das alternadas, Rubens cobrou fraco e possibilitou defesa tranquila de Weverton. Na cobrança decisiva, o zagueiro Murilo converteu e colocou o Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores: 6 a 5.

PALMEIRAS (6) 0x0 (5) ATLÉTICO



Palmeiras



Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu (Luan), Gustavo Scarpa e Rony.

Técnico: Abel Ferreira



Atlético



Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana (Rubens); Allan, Jair e Zaracho (Sasha); Ademir (Nacho Fernández), Keno (Vargas) e Hulk.

Técnico: Cuca



Motivo: jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores

Data: quarta-feira, 10 de agosto de 2022

Local: Allianz Parque, em São Paulo



Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Cartões amarelos: Zaracho (Atlético, aos 6' do 2°T), Gustavo Gómez (Palmeiras, aos 12' do 2°T), Arana (Atlético, aos 27' do 2°T), Nathan Silva (Atlético, aos 32' do 2°T), Eduardo Vargas (aos 39' do 2°T), Dudu (Palmeiras, aos 42' do 2°T)

Cartões vermelhos: Danilo (Palmeiras, aos 28' do 1°T), Gustavo Scarpa (Palmeiras, aos 36' do 2°T), Eduardo Vargas (Atlético, aos 50' do 2°T)

Da Redação com Superesportes