Prefeitura de Sete Lagoas lança 17ª Copa do Futuro reunindo times de futebol de base em noite especial

O futebol das categorias de base de Sete Lagoas e região viveu uma noite de gala nesta quinta-feira, 11 de agosto. O lançamento oficial da 17ª edição da Copa do Futuro lotou o salão de eventos do Bela Vista Social reunindo atletas, pais, comissões técnicas, apoiadores, coordenadores e autoridades. Com um desfile, os times apresentaram uniformes e também um pouco de suas histórias.

Times apresentaram seus uniformes durante o evento. Foto: Vic Sport Club

A competição já revelou grandes craques do futebol e, mais uma vez, reforça a oportunidade de apontar novos talentos da bola. No ano passado, o encerramento foi com uma grande festa na Arena do Jacaré. Agora, o lançamento em grande estilo já deixa ótimas expectativas para 2022. “Uma competição tradicional que envolve toda a comunidade de Sete Lagoas e agora vai além. As equipes de nossa cidade receberão times das cidades irmãs. Serão mais de 300 crianças reunidas nesta grande celebração do esporte. Esse é o caminho de um futuro melhor para os atletas e seus familiares”, comentou o prefeito Duílio de Castro. Os times convidados são de Paraopeba, Cachoeira da Prata e Prudente de Morais.

A Copa do Futuro é dividida em três categorias definidas pelo ano de nascimento dos atletas (2007/2008 – 2009/2010 e 2011/2012). São 15 clubes de futebol que estão representados por mais de 40 times. “Estamos muito felizes por esta adesão tão representativa. Agradeço às equipes por acreditarem neste importante projeto da Prefeitura. A Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer cumpre seu papel e leva as crianças para os melhores espaços de lazer e prática esportiva”, ressaltou Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes.

O futebol é de categorias de base, mas a organização da Copa do Futuro é de gente grande. A competição tem a chancela da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), principal entidade de futebol amador da região. “É um prazer celebrar mais esta parceria direta com a Prefeitura. Estamos contribuindo para o desenvolvimento das crianças dessas 15 escolinhas que trabalham em diversos bairros e cidades vizinhas. Uma grande união para fazer uma festa maravilhosa do futebol de base”, declarou Leia Dias, presidente da LEDS.

O torneio faz parte do calendário oficial do Município, amparado pela Lei Nº 6.560, de 23 de novembro de 2001. Um grande diferencial que reforça o potencial inclusivo é a participação de crianças do sexo feminino integrando as equipes. Durante a abertura, também foi destaque a participação de Andressa Retori, gestora da escola de ensino profissionalizante Grau Técnico, patrocinadora oficial da Copa do Futuro, e do vereador Ivan Luiz. A final da competição, mais uma vez, será disputada na Arena do Jacaré, com uma grande confraternização entre as equipes participantes, amigos e familiares, em data ainda a ser definida.

EQUIPES

CHAVE A

Ideal

Planeta Futuro/Ajax

Arena TM

Curitiba

Paraopeba

CHAVE B

Verde Vale

Trilhar

América

Escolinha do Biro/W10

União Talentos Soccer

CHAVE C

Sete Lagoas

Boa Vista

Arco Minas (Prudente de Morais)

Cachoeirense

Democrata

Com Prefeitura de Sete Lagoas