Alan Kardec marca, e Atlético vence o Coritiba com gol no último minuto

Na manhã deste domingo (14/8), no Couto Pereira, em Curitiba, o Atlético foi salvo por Alan Kardec e, no último minuto, venceu o Coritiba por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 22ª rodada.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O Galo fez um primeiro tempo apático no Couto Pereira, com baixa movimentação ofensiva e pouca criatividade. No segundo tempo, Cuca fez alterações para lançar o time ao ataque. A equipe abusava das chances perdidas, até que Kardec, no último minuto, fez de cabeça.

Com o resultado, o Atlético subiu, ainda que temporariamente, para a 6ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos. O clube mineiro estava há seis jogos sem vitórias, sendo quatro deles na Série A.

O próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Brasileiro é contra o Goiás. No próximo sábado (20/8), às 16h30, o Galo receberá a equipe alviverde no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada.

O jogo

Coritiba e Atlético iniciaram a partida em um cenário de posse de bola dividida, mas era o Galo quem marcava maior presença no campo de ataque. No momento ofensivo, o time de Cuca apostava principalmente em uma das fortes armas de 2021: as associações entre Guilherme Arana e Keno pela esquerda.

Defensivamente, o Atlético se postava bem, com agressividade nos encaixes individuais e coordenação para pressionar após a perda da bola. Ainda assim, quando tinha a posse, encontrava dificuldades para criar espaços na defesa do Coxa. Pavón e Hulk, por exemplo, eram pouco acionados no jogo.

O primeiro tempo teve fim sem uma única boa chance de gol de ambas as equipes. Os times tiveram sucesso em suas propostas defensivas no Couto Pereira, mas demonstraram muitos problemas criativos. Ainda que o Atlético tenha tido mais posse de bola, se movimentou pouco no setor ofensivo e ficou "travado" na organização defensiva do Coritiba.

Segundo tempo

No intervalo, em uma tentativa de promover mais criatividade ao Atlético, Cuca colocou o meia-atacante Pedrinho na vaga do volante Jair. Apesar disso, a primeira boa oportunidade foi do Coritiba: aos 9 minutos, José Hugo foi acionado com liberdade na área após um cruzamento, mas cabeceou mal.

Em termos de produtividade ofensiva, a substituição pouco contribuiu para o Alvinegro. A equipe de Cuca passou a ceder mais a bola ao Coxa e recuou suas linhas para apostar nas transições ofensivas, mas não tinha sucesso na proposta - especialmente em razão de erros técnicos.

A melhor chance do Atlético veio aos 14 minutos, com um erro do Coritiba. Egídio errou um passe na saída de bola e deixou Hulk na cara do gol. O camisa 7 do Galo deu a tradicional cavadinha por cima de Muralha, mas a bola passou rente à trave.

Pouco após a oportunidade perdida, Cuca promoveu a entrada do centroavante Alan Kardec na vaga de Hulk. O Atlético se lançou mais ao campo de ataque e, aos 23 minutos, chegou com perigo em finalização de Arana, de fora da área, por cima do gol. No escanteio que sucedeu o lance, o time mineiro acertou o travessão com cabeceio de Kardec.

Já na reta final da partida, Zaracho e Pavón deixaram o campo para as entradas de Nacho Fernández e Ademir. O jogo ficou mais aberto, com ambos os times indo ao ataque em busca do gol de desempate. Aos 34 minutos, após grande arrancada de Ademir pela direita, Nacho foi acionado livre, na marca do pênalti, e parou em grande defesa de Muralha.

Rubens foi acionado na vaga de Keno. Em nova jogada de Ademir, Kardec foi acionado em profundidade, mas chutou fraco para nova intervenção do goleiro do Coritiba. Nacho também teve oportunidade em falta de média distância, assim como Ademir em finalização de fora da área, e o Galo novamente parou em Muralha.



No último minuto, Alan Kardec aproveitou cruzamento de Nacho vindo da esquerda e, de cabeça, marcou o gol salvador para o Atlético: 1 a 0 e fim do jejum de vitórias.

CORITIBA 0x1 ATLÉTICO



Coritiba



Muralha; Matheus Alexandre (Natanael), Guillermo, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Bruno Gomes e Boschilia (Régis); Fabrício Daniel (Martínez), José Hugo (Guilherme Biro) e Léo Gamalho (Jesús Trindade).

Técnico: Gustavo Morínigo



Atlético



Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair (Pedrinho) e Zaracho (Nacho Fernández); Pavón (Ademir), Keno (Rubens) e Hulk (Alan Kardec).

Técnico: Cuca



Motivo: 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: domingo, 14 de agosto de 2022

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Gol: Alan Kardec (Atlético, aos 48' do 2°T)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Willian Farias, Luciano Castán (Coritiba)

Da Redação com Superesportes