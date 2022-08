Democrata lança camisa histórica que marca acesso para a elite estadual

A campanha e acesso históricos do Democrata para a elite estadual em 2023 estão eternizados, agora, em uma camisa comemorativa. A peça traz vários detalhes que remetem à caminhada no Campeonato Mineiro deste ano. O modelo desenhado pelo designer gráfico Felype Abreu está exposto, pela primeira vez, na Feconex que acontece no Estacionamento da Arena do Jacaré até o próximo sábado (20).

Foto: Divulgação

Assinada pela Avetto, a camisa estampará o título de campeão do Módulo II, conquistado após 41 anos de jejum. “É um marco importante para o futebol sete-lagoano, essa é uma maneira que encontramos de eternizar esse passo que o time deu”, conta Renato Paiva, presidente do clube.

A camisa tem sete listras vermelhas e brancas e detalhes dourados que remetem à conquista. No peito, o escudo do time e a marca própria Jacaré Sports vêm acompanhados do patch de campeão do Módulo II. De maneira sombreada, sobre a listras, aparecem os nomes dos jogadores, membros da equipe técnica e parceiros que participaram do título de 2022. Nas mangas, destaca-se o ano de 1914, data de fundação do time.

As costas do novo manto ainda contam com mais detalhes em alusão ao título. Os números 2022 remetem ao ano do acesso. Dentro deles, é possível identificar os placares das vitórias do Jacaré e o número 27 mil que registra a quantidade de torcedores presentes nos jogos do Jacaré na temporada.

Assim como a camisa referente ao título de 1981, lançada em 2021, a edição terá tiragem limitada. A pré-venda já começou e o torcedor vai poder adquirir pelo site do Democrata (www.lojadodemocrata.com.br), por R$119,90. “É uma peça de colecionador, pensada em cada detalhe para marcar um momento histórico do time”, explica Renato.

A previsão de entrega é para o final de setembro. Os torcedores alvirrubros podem aproveitar ainda para adquirir os outros modelos desenvolvidos para a temporada de 2022, também ao preço de R$119,90. Estes modelos estão disponíveis para pronta-entrega.

PROMOÇÃO FECONEX

Quem adquirir qualquer um dos quatro modelos no stand do Democrata na FECONEX, entre quinta e sábado, pagará apenas R$99,90. Corra até lá, garanta seu desconto e prestigie este grande evento de Sete Lagoas e região.

Com DFC