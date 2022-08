Cruzeiro empata com Grêmio fora de casa e segue forte na liderança do Brasileiro da Série B

O Cruzeiro deu mais um importante passo para confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21/8), a Raposa empatou por 2 a 2 com o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre-RS, pela 25ª rodada da Série B, num jogo muito movimentado. Os mineiros largaram na frente no placar, tomaram a virada, mas buscaram a igualdade já no fim do segundo tempo.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Paulo Pezzolano repetiu a escalação cruzeirense pela quarta vez consecutiva na Série B. O treinador escalou os mesmos jogadores titulares que foram a campo nas vitórias sobre Tombense (2 a 0) e Londrina (2 a 1); e no empate contra a Chapecoense (1 a 1). No entanto, a estratégia não deu muito certo.

Com o resultado, o clube celeste segue disparado na liderança da Série B, agora com 54 pontos - 10 a mais que o vice-líder Bahia e 18 à frente do Tombense, primeiro time fora do G4. O Grêmio, por sua vez, continua na terceira posição, com 44 pontos.

O Cruzeiro voltará a campo na próxima sexta-feira (26/8), às 21h30. A equipe mineira recebe o Náutico no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada. Já o Grêmio recebe o Ituano na Arena, às 19h, no mesmo dia.

Primeiro tempo



O Cruzeiro começou o jogo com postura dominante, muita intensidade e controlando a posse de bola, mas caiu de rendimento na reta final do primeiro tempo. Já o Grêmio surpreendeu ao reforçar o esquema defensivo e apostar nos contra-ataques para se aproximar da meta celeste.



A primeira boa investida da Raposa foi com menos de 10 segundos de bola rolando. O atacante Luvannor recebeu um belo passe do meio-campista Chay na entrada da área e chutou rasteiro no canto. A bola passou à esquerda do gol defendido pelo goleiro Brenno com muito perigo.



O Grêmio respondeu a altura aos 13 minutos, com Ferreirinha. O atacante recebeu na meia esquerda, abriu espaço na marcação mineira e bateu da entrada da área. O chute passou perto da trave direita do goleiro Rafael Cabral.

Mesmo com a forte marcação do time gaúcho no meio campo, o Cruzeiro conseguiu encontrar uma brecha e abrir o placar na Arena, aos 16'. O zagueiro Oliveira conduziu a bola da defesa à região central e enxergou Luvannor em profundidade. O atacante celeste ganhou na disputa de Lucas Leiva e tocou na saída de Brenno: 1 a 0.

Aos 27 minutos, a partida teve que ser interrompida por confusões na arquibancada inferior atrás do gol gremista. O jogo ficou paralisado por três minutos até o policiamento conseguir conter a briga. Aos 35', mais confusão entre torcedores. Dessa vez, o árbitro Bráulio da Silva Machado paralisou o jogo por cinco minutos.

Depois do período de paralisação, o Grêmio cresceu no jogo e buscou o empate. Bitello cobrou escanteio na cabeça de Diego Souza, que subiu livre na grande área e mandou no canto esquerdo de Cabral: 1 a 1.



Segundo tempo



Se na etapa inicial o Cruzeiro sobressaiu na organização tática, no segundo tempo a história foi diferente. O Tricolor voltou mais ofensivo e conseguiu a virada logo aos 2'. Ferreirinha passou a bola para Nicolas, que cruzou na cabeça de Bitello. Livre de marcação, o meia-atacante cabeceou por baixo das pernas de Rafael Cabral: 2 a 1.



Depois do gol marcado, o Grêmio tomou conta do jogo. A equipe orientada por Roger Machado esteve mais perto de ampliar o placar após blitz na área celeste, com três escanteios consecutivos.

Precisando buscar o resultado, Pezzolano lançou o Cruzeiro ao ataque. O treinador substituiu Daniel Júnior e Chay por Weslley Gasolina e Rafa Silva. E as mexidas logo surtiram efeito.



Rafa Silva aproveitou a bobeada da defesa gremista para deixar tudo igual, aos 27'. Brenno e Villasanti trombaram dentro da área, e a bola sobrou para o atacante cruzeirense, que só empurrou para as redes: 2 a 2.



Aos 38', o Grêmio teve ótima oportunidade para marcar em um contra-ataque. Janderson recebeu belo passe dentro da grande área, mas chutou no travessão.



GRÊMIO 2 x 2 CRUZEIRO



Grêmio



Brenno; Rodrigo, Natã (Campaz), Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Bitello (Thaciano); Biel (Janderson), Ferreirinha (Guilherme) e Diego Souza (Elkson).

Técnico: Roger Machado.



Cruzeiro



Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Bruno Rodrigues (Willian Oliveira), Machado (Pablo Siles), Neto Moura e Matheus Bidu; Daniel Júnior (Weslley Gasolina), Chay (Rafa Silva) e Luvannor (Lincoln).

Técnico: Paulo Pezzolano.



Gols: Luvannor, aos 16' do 1ºT (Cruzeiro); Diego Souza, aos 47' do 1ºT (Grêmio); Bitello, aos 2' do 2ºT (Grêmio); Rafa Silva, aos 27' do 2ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Rodrigo e Bruno Alves (Grêmio); Eduardo Brock, Bruno Rodrigues e Chay (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Paulo Pezzolano (Cruzeiro)



Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: Domingo, 21 de agosto de 2022

Motivo: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes Miranda (RJ)



Público: 51.618

Da Redação com Superesportes