Menino de 10 anos de BH encontra figurinha rara de Neymar: 'Não vou vender, ele é meu ídolo'

O estudante Miguel Santos Paolinelli de Castro, de 10 anos, que mora em Belo Horizonte, recebeu um presente do pai: um álbum da Copa do Mundo do Catar. O garoto não perdeu tempo e foi logo colando as figurinhas que ganhou, como as do craque dinamarquês Christian Eriksen e do brasileiro Neymar.

Miguel Santos Paolinelli de Castro (10) encontra a figurinha do jogador Neymar — Foto: Vivian Santos/Arquivo Pessoal

Foi só no dia seguinte, quando foi mostrar o álbum para os colegas da escola, que Miguel descobriu que tinha colado uma das figurinhas mais cobiçadas. Os amigos contaram para ele que o cromo de Neymar era raro e chegava a custar R$ 9 mil em alguns sites – especula-se que uma Legend dourada, como a do craque brasileiro, seja obtida a cada 1.900 pacotes.

Todos ficaram sem acreditar que Miguel havia colado a figurinha, justamente por causa do valor de mercado. Ele precisou fazer um vídeo para provar para os amigos e parentes sua sorte.

“Eu tenho uma figurinha rara, não ia vender. Eu não sabia que valia isso tudo, mas ele é meu ídolo, também sou colecionador”, disse o garoto.

Na escola, os colegas se encontram para aquela tradicional troca das figurinhas repetidas. Entretanto, o estudante não levou mais o álbum, pois agora sabe do valor de colecionador que possui.

Torcedor do Atlético Mineiro, Miguel também acompanha Neymar, que atualmente joga no Paris Saint-Germain (PSG). O time é primeiro colocado do campeonato Francês.

"Eu acho muito legal ter ele no meu álbum, se um dia eu pudesse conhecê-lo seria um sonho”, disse sobre encontrar o ídolo algum dia.

Com g1