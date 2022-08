Em jogo movimentado, América e Atlético empatam pelo Brasileiro

Em clássico movimentado, América e Atlético empataram por 1 a 1, neste domingo (28/8), no Independência, pela pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo abriu o placar com Hulk, aos 9 minutos do primeiro tempo, e, pouco tempo depois, o Coelho empatou com Henrique Almeida, aos 18'.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Especialmente na etapa inicial, muitas chances foram criadas. O Coelho chegou a perder um pênalti, em batida de Henrique Almeida, com grande defesa de Everson, o melhor jogador em campo. O Galo também teve oportunidade de marcar com Zaracho, que acertou uma bola no travessão. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, a torcida do Atlético vaiou o time.

Com o resultado, o Galo permanece na sétima posição, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que enfrenta o Cuiabá neste domingo. Já o Coelho estacionou na nona colocação, com 32.

Na próxima rodada, o Atlético visita o xará goianiense, no domingo (4/9), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O América recebe, no Independência, o Coritiba, no sábado (3/9), às 20h30.

Para começar o jogo, Cuca optou por três novidades: Réver na vaga de Nathan Silva, Jair no lugar de Nacho e Ademir em vez de Keno. Vargas viu o jogo da arquibancada. O clube diz que ele tem possibilidade de ser negociado.

No Coelho, Vagner Mancini voltou com Raúl Cáceres para a lateral direita, colocou Ricardo Silva na vaga de Maidana, e optou por Emmanuel Martinez porque os meias Alê e Martín Benítez ficaram fora com dores musculares.

Jogo movimentado

O Atlético começou o jogo melhor, explorando os erros do América, que tentava sair para o jogo, mas dava espaço para um ataque rápido formado por Ademir e Pavón, além do craque Hulk, cujo jejum de gols contra o Coelho foi interrompido logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos, a estrela do Galo deu ótimo passe para o argentino, que disparou na direção da área e só foi parado pela falta cometida por Éder.

Aos 9 minutos, Hulk mandou uma pancada na cobrança da falta e contou com a colaboração do goleiro Matheus Cavichioli. A bola passou por baixo do bom arqueiro americano, que foi infeliz no lance: 1 a 0. Este foi o primeiro gol de Hulk contra o América.

O América não sentiu o gol e saiu para o jogo. Entrosado, o time americano tinha facilidade de tocar a bola e envolver o time alvinegro. Aos 18', o Coelho deixou tudo igual em uma jogada pelo centro do campo. Lucas Kal lançou Juninho na entrada da área, o meia americano deu um toque sutil e deixou Henrique Almeida na cara do gol. ele bateu forte no canto esquerdo de Everson: 1 a 1.

O jogo seguiu aberto. Aos 25, Zaracho quase balançou as redes em chute de fora da área. Ele chutou forte de fora da área e carimbou o travessão de Matheus Cavichioli.

Depois, o Coelho teve um pênalti para virar o jogo. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel (CBF-SC) foi chamado para revisão no monitor e marcou falta de Réver dentro da área após bater o braço na bola.

Em grande fase, Henrique Almeida pegou a bola e bateu forte no canto direito, mas Everson saltou e fez uma grande defesa.

No segundo tempo, os dois times caíram de rendimento. Os odis técnicos fizeram muitas mexidas no time, o que desorganizou um pouco os times. Em uma das poucas chances na etapa final, Hulk recebeu livre na entrada da área, mas a bola vai no meio do gol, fácil para a defesa de Cavichioli.

A melhor oportunidade do segundo tempo foi do atacante Aloísio, que entrou na vaga de Everaldo. Na primeira participação, Aloísio recebeu livre dentro da área e encheu o pé, mas Everson fez grande defesa, consagrando-se como craque do jogo.

AMÉRICA 1 X 1 ATLÉTICO



América

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Emmanuel Martinez (Matheusinho); Everaldo (Aloisio), Felipe Azevedo (Pedrinho) e Henrique Almeida (Wellington Paulista)

Técnico: Vagner Mancini



Atlético

Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso (Nathan Silva) e Guilherme Arana; Allan, Zaracho (Nacho) e Jair; Pavón (Keno), Ademir (Pedrinho e depois Rubens) e Hulk

Técnico: Cuca

Gols: Hulk (aos 8') e Henrique Almeida (aos 18')

Cartões Amarelos: Junior Alonso, Keno, Allan e Hulk (Atlético). Éder, Pedrinho, Henrique Almeida e Juninho (América)

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: domingo, 27 de agosto, às 16h



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Da Redação com Superesportes