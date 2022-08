Copa do Futuro tem média superior a 5 gols por partida na segunda rodada

A garotada não está economizando e a 17ª Copa do Futuro de Futebol Infantil continuou com um grande número de gols marcados no último fim de semana. Ainda faltando alguns jogos para fechar a segunda rodada, já foram feitos 64 gols em 11 partidas, uma média de 5,18 por confronto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A segunda rodada da 17ª Copa do Futuro encerra nessa quinta-feira, dia 1º de setembro, com o clássico Trilhar x Ideal SC. Até o momento foram 11 jogos realizados e 64 gols marcados, uma média de 5,18 gols por partida.

A Copa do Futuro reúne 15 equipes divididas em três categorias do futebol de base e os jogos são realizados em campos de diversas regiões da cidade. A competição é dividida em três categorias definidas pelo ano de nascimento dos atletas (2007/2008 – 2009/2010 e 2011/2012) totalizando mais de 40 times. A copa tem a chancela da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), principal entidade de futebol amador da região. Este ano, os times convidados são de Paraopeba, Cachoeira da Prata e Prudente de Morais.

Na categoria Sub-11 os destaques são os times América e Verde Vale que estão com 100% de aproveitamento. No Sub-13, Verde Vale, Arena TM, Curitiba e Instituto Trilhar ainda não perderam pontos. Já na Sub-15 os destaques são Arena TM e União Talentos. “O clima está muito positivo. Com campos lotados, a Copa continua movimentando diretamente 900 crianças e adolescentes de 11 a 15 anos e indiretamente mais de 1.500 pessoas”, comemora Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes.

Algumas partidas que completam a segunda rodada serão realizadas nesta quinta-feira, 1º de setembro. A tabela da terceira roda será divulgada pela Secretaria Municipal Adjunto de Esportes na próxima sexta-feira.

COPA DO FUTURO

2ª rodada

SUB-11

Verde Vale 7 x 0 Paraopeba

Planeta Futuro 0 x 8 América

Instituto Trilhar x Ideal

SUB -13

Curitiba 2 x 1 União Talentos

Verde Vale 3 x 0 Paraopeba

Planeta Futuro 0 x 4 América

SUB-15

Verde Vale 1 x 2 Paraopeba

Curitiba 0 x 3 União Talentos

Escolinha Biro 1 x 3 Arena TM

Planeta Futuro 1 x 1 América

Instituto Trilhar x Ideal

Boa Vista x Democrata

Cachoeirense x Arco Minas