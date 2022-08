Sete Lagoas sediou Campeonato Mineiro de Jiu Jitsu no fim de semana

O fim de semana em Sete Lagoas foi bastante movimentado no esporte especializado. Além da Copa de Futsal Feminina, da Copa do Futuro e da Caravana do Lazer, o esporte de rendimento foi representado pelo Campeonato Mineiro de Jiu Jitsu (Copa Pódio), realizada no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Com informações fornecidas pela organização e cálculo nacional feito pela Inteligência & Pesquisa, encomendado pelo Ministério do Turismo, entre os dias 26 e 28 de agosto foram oito hotéis ocupados, sendo dois deles com ocupação máxima, 230 atletas, 346 pessoas de outras cidades e países, entre turistas e funcionários da federação, com uma estimativa de R$ 150 mil a R$ 200 mil deixados na cidade, fazendo com que o esporte movimente não apenas os corpos dos atletas, mas também a economia local.

"Já é o quarto evento realizado por federações mineiras este ano em Sete Lagoas e, no dia 24 de setembro, iremos para o segundo evento realizado por confederações: o primeiro foi o Campeonato de Levantamento de Peso e o próximo será o Festival Paralimpico", anuncia o secretário adjunto de Esportes e Lazer do Município, Fabrício Frederighi Fonseca.

Com prefeitura de Sete Lagoas