Cruzeiro festeja jogo da taça da Série B com vitória e rebaixa CSA; veja pôster do Campeão

Depois de 1064 dias de espera, o Cruzeiro pôde, enfim, colocar um ponto final em sua passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a presença de Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do clube, e o apoio de mais de 61 mil torcedores no Mineirão, neste domingo (6/11), a Raposa venceu o CSA por 3 a 2, de virada - resultado que rebaixou a equipe alagoana à Terceira Divisão - no jogo da entrega da taça de campeão.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

A festa no Gigante da Pampulha ficou completa quando o zagueiro Eduardo Brock ergueu o troféu do torneio nacional. A conquista foi a 79ª oficial do Cruzeiro na história e a 42ª taça erguida na principal praça esportiva do estado.

O time comandado pelo técnico Paulo Pezzolano viu o adversário sair na frente no placar logo aos 21 minutos com Lourenço, mas foi buscar a reação. De cabeça, Geovane Jesus deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Lucas Barcelos colocou o CSA novamente em vantagem no segundo tempo, porém o Cruzeiro conseguiu reverter o placar com Rômulo e Luvannor.

O Cruzeiro fechou a sua campanha na Segunda Divisão com 23 vitórias, dez empates e seis derrotas, além de 57 gols marcados e 27 sofridos. Com o triunfo, a equipe estrelada chegou aos 78 pontos e manteve a distância para o vice-líder em 13 pontos.



Já o CSA ficou na 17ª posição, com 42 pontos, e acabou rebaixado. O clube alagoano disputava a permanência com o Novorizontino, que derrotou o Operário por 3 a 0, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, e se manteve na Série B.

Presença do 'patrão'



Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Nazário acompanhou de perto a festa celeste. Trajado com a nova camisa do clube em homenagem ao acesso à elite, o empresário esteve em um dos camarotes do Mineirão ao lado de entidades da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O ex-atacante da Seleção Brasileira teve seu nome muito gritado pela torcida cruzeirense.

Festa no Mineirão e quebra de recorde



Como aconteceu em toda a temporada, o Mineirão recebeu grande público: 61.291 pessoas. O número foi suficiente para quebrar o recorde do estádio em 2022, registrado na vitória celeste por 3 a 0 sobre o Vasco - partida que garantiu o acesso matemático ao time de Pezzolano (59.204).

Antes do jogo no Mineirão, muita festa. Os jogadores do Cruzeiro foram recebidos com muitos aplausos logo na entrada para o aquecimento no gramado. O Gigante da Pampulha estremeceu com a música 'Salomé e Pablito', composta pelo rapper Das Quebradas.



A comemoração celeste aumentou ainda mais quando o time entrou em campo para a partida. Bandeiras, bombas e fogos de artifício agitaram os torcedores nas arquibancadas. Na garganta, um único grito: "Cru-zei-ro".



O jogo da taça



O primeiro tempo do jogo da taça foi muito movimentado. O Cruzeiro iniciou o duelo com seu estilo de jogo intenso, com maior posse da bola e investidas pelos lados. No entanto, esbarrou na forte marcação do CSA ao criar jogadas mais bem trabalhadas pelo meio-campo. E foi o time alagoano que balançou as redes primeiro.

Aos 21 minutos, Lourenço dominou perto do bico da grande área e arriscou de longe. A bola pegou uma curva e enganou o goleiro Rafael Cabral, que não conseguiu defender: 1 a 0 para o Azulão.



O gol fez o Cruzeiro sair ainda mais para o jogo, e deu certo. Aos 39', Filipe Machado cobrou escanteio no capricho, pela esquerda, e o lateral-direito Geovane Jesus apareceu na área para cabecear no cantinho esquerdo e deixar tudo igual: 1 a 1.



A virada celeste veio no lance seguinte, mas o gol foi invalidado por impedimento. Edu recebeu belo passe de Bruno Rodrigues dentro da área e finalizou cruzado. Após checagem do VAR, foi flagrado a posição irregular do atacante estrelado.



O Cruzeiro até tentou virar no segundo tempo, mas foi o CSA quem conseguiu ser mais efetivo. Lucas Barcelos virou para o Azulão aos 35 min.

Pezzolano mexeu no time e deu resultado. Rômulo marcou o gol de empate celeste aos 43 minutos após boa infiltração na área, e Luvannor virou aos 45 da etapa final, dando números finais ao jogo.

Foto: CBF



CRUZEIRO 3 X 2 CSA



Cruzeiro



Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus (Leo Pais), Filipe Machado (Rômulo), Pedro Castro (Willian Oliveira) e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues (Luvannor), Marquinhos Cipriano (Jajá) e Edu.

Técnico: Paulo Pezzolano.



CSA



Marcelo Carné; Everton Silva (Lucas Marques), Douglas Nascimento, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel (Ferreira) e Yann Rolim (Gabriel Tonini); Lourenço (Lucas Lourenço), Rodrigo Rodrigues e Osvaldo (Lucas Barcelos).

Técnico: Adriano Rodrigues.



Gols: Lourenço, aos 21 min do 1ºT (CSA); Geovane Jesus, aos 39 min do 1ºT (Cruzeiro); Lucas Barcelos, aos 35 min do 2ºT (CSA); Rômulo, aos 43 min do 2ºT (Cruzeiro); Luvannor, aos 45 min do 2ºT (Cruzeiro)

Cartões Amarelos: Lucas Oliveira e Geovane Jesus (Cruzeiro); Yann Rolim (CSA)



Motivo: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: Domingo, 6 de novembro de 2022, às 18h30



Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)



Público: 61.291 pessoas

Renda: R$ 2.755.188,50

Da Redação com Superesportes