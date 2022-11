Copa AMAV 2022 teve partidas ontem e já estão divulgados jogos da sexta rodada

Três jogos ontem pela Copa AMAV 2022 de Futebol amador movimentaram equipes da Chave B e respectivas torcidas locais. Além disso, o próximo domingo também promete muita disputa na sexta rodada.

Sete Lagoas/Ideal encosta em Inhaúma na classificação pelo primeiro lugar da Chave B. Foto: Socó Esportes/Instagram/Reprodução.

Os times da Chave A folgaram ontem, assim como Inhaúma que disputa a Chave B. Os resultados dos jogos realizados foram:

Domingo, 06/11/2022, Chave B:

Papagaios 1 x 1 Cordisburgo - Campo da Lagoa (Papagaios)

Cordisburgo - Campo da Lagoa (Papagaios) Sete Lagoas 2 x 0 Fortuna de Minas - Campo do Ideal (Sete Lagoas)

Fortuna de Minas - Campo do Ideal (Sete Lagoas) Paraopeba 3 x 0 Cachoeira da Prata - Campo Murilo Silva (Paraopeba)

Com a vitória, Sete Lagoas/Ideal empata em número de pontos com Inhaúma tendo um jogo a mais, porém permanece em segundo lugar na chave por ter menor saldo de gols. Paraopeba sobe para terceiro após vencer Cachoeira da Prata, enquanto Papagaios e Cordisburgo permanecem em suas posições após o empate de ontem:

Foto: Socó Esportes/Instagram/Reprodução.

Na sexta rodada teremos os seguintes jogos, com rodada dupla a ser realizada em Fortuna de Minas:

Chave A, Domingo, 13/11/2022, 09:45h:

Funilândia x Seleção de Baldim - Campo Municipal (Funilândia)

Santana do Riacho x Santana de Pirapama - Campo Maria Ferreira da Silva (Santana do Riacho)

Jequitibá x Prudente de Morais - Campo São José (Jequitibá)

Chave B, Domingo, 13/11/2022, 08:45h:

Fortuna de Minas x Paraopeba - Campo Geraldo Sorocaba (Fortuna de Minas)

Chave B, Domingo, 13/11/2022, 09:45h:

Inhaúma x Sete Lagoas - Campo Murilo França de Lima (Inhaúma)

Chave B, Domingo, 13/11/2022, 10:30h:

Cachoeira da Prata x Papagaios - Campo Geraldo Sorocaba (Fortuna de Minas)

Cordisburgo irá folgar nessa data

Sidnei Ferreira da equipe de Prudente de Morais é o artilheiro do campeonato até aqui com 4 gols, seguido por Lucas Felipe (Fortuna de Minas), Pedro Henrique (Inhaúma), Deivisson Cavalcante (Prudente de Morais) e Carlos Eduardo (Cordisburgo) todos com 3 gols.

Copa AMAV 2022 de Futebol Amador

A competição é realizada pela Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas (AMAV), com coordenação da Socó Esportes e apoio da Sicredi.

Cada cidade terá uma equipe que a representa e o Ideal Sport Club foi escolhido para ser o representante de Sete Lagoas. As equipes estão divididas em duas chaves. Os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais e os vencedores dessa fase se enfrentam na finalíssima a ser disputada dia 11 de dezembro de 2022 na Arena do Jacaré em Sete Lagoas.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações de Socó Esportes.